İşçiler, Bursa, Korteks’te grevi bir günde bitiren TEKSİF'i "satış sözleşmesi" imzalamakla suçluyor

Bursa'daki Korteks Polyester İplik Sanayi'nde 6 Temmuz'da başlayan grev, TEKSİF tarafından ertesi gün imzalanan Toplu İş Sözleşmesi ile sona erdi. İşçiler, sendikanın greve çıkarken yetersiz gördüğü yüzde 13,5'lik ücret zammını esaslı değişiklik yapılmadan kabul ettiğini ve bu kararı alırken üyelere danışmadığını ileri sürerek tepki gösteriyor. Yüzlerce işçi fabrika önünde toplanarak sendika yönetimini protesto etti ve sözleşmeyi "satış sözleşmesi" olarak niteledi. İşçiler, sendikanın kendilerine görüşmelerin devam edeceğini söylediğini, ancak aniden TİS'in imzalandığını öğrendiklerini belirtiyorlar. TEKSİF, sözleşmenin içeriğine ve imza sürecine ilişkin henüz bir açıklama yapmadı. İşçiler sendika keplerini çıkarırken, sendika yöneticilerinin fabrika binasında kaldığı aktarıldı. Olay, sendika ile tabanı arasında derin bir güven krizine dönüştü.

Bursa’da Zorlu Holding bünyesindeki Korteks Polyester İplik Sanayi’nde 6 Temmuz’da başlayan grev, ertesi gün Toplu İş Sözleşmesi’nin (TİS) imzalanmasıyla hukuken sona erdi. Ancak işçiler, TİS yetkisine sahip Türkiye Tekstil, Örme ve Giyim Sanayii İşçileri Sendikası’nın (TEKSİF) işverenle vardığı anlaşmanın kendi iradelerini yansıtmadığını savunarak sendika yönetimini protesto ediyor ve birçok işçi imzalanan sözleşmeyi “satış sözleşmesi” olarak niteliyor.

Şirket toplu iş sözleşmesini KAP'a bildirdi

Borsaya açık bir şirket olan Korteks, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı bildirimde toplu iş sözleşmesinin imzalandığını ve grevin sona erdiğini duyurdu. Şirket açıklamasında sözleşmenin mali hükümlerine ilişkin ayrıntılara yer vermedi. İşveren, işçilerin protestolarına ilişkin herhangi bir değerlendirme de yapmadı.

Grev kararı ne zaman açıklandı?

Yaklaşık bir yıldır süren TİS görüşmelerinde uzlaşma sağlanamaması üzerine TEKSİF, 6 Temmuz’da grev kararını uygulamaya koymuştu. Sendika, grev öncesinde yaptığı açıklamalarda, işverenin ilk 6 ay için önerdiği yüzde 13,5’lik ücret artışını yüksek enflasyon karşısında yetersiz bulduğunu belirterek “Haklı taleplerimiz karşılanıncaya kadar mücadelemiz sürecek” mesajını vermişti.

Ancak grev yalnızca bir gün sürdü. 7 Temmuz’da taraflar anlaşmaya vardı ve şirket KAP’a yaptığı bildirimle üretimin yeniden başladığını duyurdu.

Sendika greve götüren işveren teklifini neden kabul etti?

Evrensel, Gaziantep Oluşum ve Kanal B'nin fabrika önünden aktardığı bilgilere göre işçiler, sendika yönetiminin kendilerine görüşmelerin ertesi gün süreceğini söylediğini, hatta bazı yöneticilerin “Patronla yalnızca bir çay içmeye gidiyoruz” diyerek toplantıya geçtiğini, ancak kısa süre sonra TİS'in imzalandığının duyurulduğunu söylüyor.

İşçiler ayrıca, işverenin grev kararına neden olan ücretlere yüzde 13,5 zam teklifinin esaslı bir değişiklik yapılmadan kabul edildiğini söylüyor. TEKSİF sözleşmenin hangi temelde imzalandığına ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.

Fabrika önünde öfke

Anlaşmanın duyulmasının ardından yüzlerce işçi fabrika önünde toplandı. Sosyal medyada yayımlanan ve yerel basında da yer alan protestolar sırasında işçiler, TEKSİF Genel Başkanı Nazmi Irgat’ı doğrudan hedef alarak “Nazmi buraya” sloganları attı.

İşçiler, grev öncesinde “Haklı taleplerimiz karşılanıncaya kadar mücadele sürecek” açıklaması yapan sendika yönetiminin, bir gün sonra hangi gerekçeyle sözleşmeyi imzaladığını bizzat genel başkandan dinlemek istediklerini dile getirdiler.

Bazı işçilerin sendika keplerini ve önlüklerini çıkardıkları, sendika yöneticilerinin ise protestolar sürerken fabrika binasında kaldıkları aktarıldı.

Tartışma ücretin de ötesine geçti

İşçiler iki temel itirazda bulunuyor: Birincisi, işçilerin kabul etmediği sendikanın da grev gerekçesi olarak ilan ettiği düşük ücret teklifinin kabul edilmiş olması; ikincisi ise bu karar alınırken sendika üyesi işçilerin onayına başvurulmamış olması.

Mevcut iş ve sendika mevzuatına göre toplu iş sözleşmesini imzalama yetkisi, hukuken yetkili sendikaya ait. Ancak uygulamada birçok sendika işverenle pazarlıkta gelinen son teklifleri karara bağlamadan önce üyelerinin onayına sunuyor. Korteks’teki protestolar, işçilerin önemli bir bölümünün bu sürecin işletilmediğine ilişkin güçlü bir kanaate sahip olduklarını gösteriyor.

Koteks'teki tartışma yalnızca yetersiz bir zam oranının kabul edilmiş olması değil, sendikal temsilin işçilerin iradesinden kopmuş ve grevi kaldırma kararının, greve girmiş olan işçilere danışmadan verilmiş olması üzerinde yoğunlaşıyor.

TEKSİF neden sustu?

İşveren ortaklarına ve kamu kurumlarına TİS'in nasıl bağıtlandığı konusunda gerekli mecralardan bilgi vermiş olmasına karşın, TEKSİF’in henüz üyelerine ve kamuoyuna herhangi bir bilgi vermemiş olması, en çok üzerinde durulan konu.

Sendikanın internet sitesinde hâlen, yalnızca grevin başladığını duyuran ve “Haklı taleplerimiz karşılanıncaya kadar mücadelemiz sürecek” ifadelerini içeren bir açıklama yer alıyor. Buna karşılık grevin neden sona erdiği, işverenin son teklifinde hangi değişikliklerin yapıldığı, üyelerin nasıl bilgilendirildiği ve imzalanan toplu iş sözleşmesinin içeriği konusunda herhangi bir açıklama yapılmadı.

TİS metni nerede?

Fabrika önünde yükselen tepkiler, sendika ile işveren arasında hukuken kapanan uyuşmazlığın, sendika ve tabanı arasında derin bir güven krizine dönüştüğünü gösteriyor.

Tartışmanın işçiler, kamuoyu ve sendika dünyasında anlamlı bir sonuca ulaşabilmesi için ilk elde imzalanan TİS'in tam metninin açıklanması belirleyici. İşçilerin bekleyişi sürüyor.

(AEK)