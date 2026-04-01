İş kollarının tehlike sınıfları yeniden belirlendi

Resmi Gazete’de yayımlanan yeni tebliğ, işyeri tehlike sınıflarında kapsamlı değişiklikler yaptı. 1 Nisan 2026 tarihli düzenlemeyle, İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları yeniden belirlendi. Yetkililer, madencilikten yazılıma, iklimlendirmeden sosyal medya hizmetlerine kadar pek çok iş kolunun tehlike düzeyini güncelledi. Ayrıca bazı alanları listeden çıkarırken, yeni iş kollarını ilk kez sınıflandırmaya ekledi.

Yapılan değişikliklerle yüzlerce iş kolu yeni tehlike sınıflarına yerleşti. Madencilik ve taş ocakçılığı ile şantiye hazırlık ve hafriyat işleri “çok tehlikeli” sınıftaki yerini korudu. Bunun yanında iklimlendirme sistemlerinin kurulumu ile bakım ve onarım faaliyetleri de “çok tehlikeli” sınıfa alındı.

Düzenleme, birçok iş kolunu “tehlikeli” sınıfta tanımladı. Yağ üretimi, eğlence ekipmanları imalatı, su taşımacılığına destek hizmetler, ev tipi elektrikli cihazların onarımı ve gıda takviyesi üretimi bu grupta yer aldı.

Öte yandan bilgisayar programlama, mimarlık ve iç mimarlık hizmetleri, psikolog ve psikoterapistlerin faaliyetleri ile sosyal medya ve içerik üretimi “az tehlikeli” sınıfta konumlandı.

Yetkililer, yeni iş kollarını ekleyerek listeyi genişletti ve bazı mevcut sınıflandırmaları da güncelledi.

Güncellenen bazı iş kolları ve tehlike sınıfları şöyle:

Başka yerde sınıflandırılmamış madencilik ve taş ocakçılığı: Çok tehlikeli

Bezir yağı ve benzeri bitkisel yağların üretimi: Tehlikeli

Eğlence ekipmanları üretimi: Tehlikeli

İklimlendirme sistemlerinin kurulumu: Çok tehlikeli

İklimlendirme sistemlerinin bakım ve onarımı: Çok tehlikeli

Su taşımacılığına destek hizmetler: Tehlikeli

Bilgisayar programlama hizmetleri: Az tehlikeli

Mimarlık ve mimari danışmanlık: Az tehlikeli

İç mimarlık ve tasarım hizmetleri: Az tehlikeli

Dış cephe temizlik işleri: Tehlikeli

Psikolog ve psikolojik danışmanlık hizmetleri: Az tehlikeli

Ev tipi elektrikli cihazların onarımı: Tehlikeli

Gıda takviyesi üretimi: Tehlikeli

Çadır, tente ve branda üretimi: Tehlikeli

Merkezi ısıtma kazanı üretimi: Tehlikeli

Şantiye hazırlık ve hafriyat işleri: Çok tehlikeli

Dondurma toptan ticareti: Az tehlikeli

Sosyal medya ve içerik üretim hizmetleri: Az tehlikeli

Söz ve davet organizasyon hizmetleri: Az tehlikeli

