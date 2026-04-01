HABER
YT: Yayın Tarihi: 01.04.2026 08:19 1 Nisan 2026 08:19
 ~  SG: Son Güncelleme: 01.04.2026 08:24 1 Nisan 2026 08:24
Okuma Okuma:  2 dakika

İş kollarının tehlike sınıfları yeniden belirlendi

Düzenleme, birçok iş kolunu “tehlikeli” sınıfta tanımladı. Yağ üretimi, eğlence ekipmanları imalatı, su taşımacılığına destek hizmetler, ev tipi elektrikli cihazların onarımı ve gıda takviyesi üretimi bu grupta yer aldı.

BİA Haber Merkezi

Resmi Gazete’de yayımlanan yeni tebliğ, işyeri tehlike sınıflarında kapsamlı değişiklikler yaptı. 1 Nisan 2026 tarihli düzenlemeyle, İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları yeniden belirlendi. Yetkililer, madencilikten yazılıma, iklimlendirmeden sosyal medya hizmetlerine kadar pek çok iş kolunun tehlike düzeyini güncelledi. Ayrıca bazı alanları listeden çıkarırken, yeni iş kollarını ilk kez sınıflandırmaya ekledi.

Yapılan değişikliklerle yüzlerce iş kolu yeni tehlike sınıflarına yerleşti. Madencilik ve taş ocakçılığı ile şantiye hazırlık ve hafriyat işleri “çok tehlikeli” sınıftaki yerini korudu. Bunun yanında iklimlendirme sistemlerinin kurulumu ile bakım ve onarım faaliyetleri de “çok tehlikeli” sınıfa alındı.

Düzenleme, birçok iş kolunu “tehlikeli” sınıfta tanımladı. Yağ üretimi, eğlence ekipmanları imalatı, su taşımacılığına destek hizmetler, ev tipi elektrikli cihazların onarımı ve gıda takviyesi üretimi bu grupta yer aldı.

Öte yandan bilgisayar programlama, mimarlık ve iç mimarlık hizmetleri, psikolog ve psikoterapistlerin faaliyetleri ile sosyal medya ve içerik üretimi “az tehlikeli” sınıfta konumlandı.

Yetkililer, yeni iş kollarını ekleyerek listeyi genişletti ve bazı mevcut sınıflandırmaları da güncelledi.

Güncellenen bazı iş kolları ve tehlike sınıfları şöyle:

  • Başka yerde sınıflandırılmamış madencilik ve taş ocakçılığı: Çok tehlikeli
  • Bezir yağı ve benzeri bitkisel yağların üretimi: Tehlikeli
  • Eğlence ekipmanları üretimi: Tehlikeli
  • İklimlendirme sistemlerinin kurulumu: Çok tehlikeli
  • İklimlendirme sistemlerinin bakım ve onarımı: Çok tehlikeli
  • Su taşımacılığına destek hizmetler: Tehlikeli
  • Bilgisayar programlama hizmetleri: Az tehlikeli
  • Mimarlık ve mimari danışmanlık: Az tehlikeli
  • İç mimarlık ve tasarım hizmetleri: Az tehlikeli
  • Dış cephe temizlik işleri: Tehlikeli
  • Psikolog ve psikolojik danışmanlık hizmetleri: Az tehlikeli
  • Ev tipi elektrikli cihazların onarımı: Tehlikeli
  • Gıda takviyesi üretimi: Tehlikeli
  • Çadır, tente ve branda üretimi: Tehlikeli
  • Merkezi ısıtma kazanı üretimi: Tehlikeli
  • Şantiye hazırlık ve hafriyat işleri: Çok tehlikeli
  • Dondurma toptan ticareti: Az tehlikeli
  • Sosyal medya ve içerik üretim hizmetleri: Az tehlikeli
  • Söz ve davet organizasyon hizmetleri: Az tehlikeli

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
iş kolları iş kolları seçimi
