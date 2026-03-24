İran’dan Türkiye’ye doğalgaz akışı durdu

İran’dan Türkiye’ye doğalgaz akışı, ülkenin en büyük enerji üretim merkezlerinden biri olan Güney Pars gaz sahasına yönelik İsrail saldırısının ardından tamamen durdu.

İsrail, 18 Mart’ta İran’ın enerji tesislerine yönelik bir saldırı gerçekleştirmişti.

Yerel kaynaklar, sahada hasar tespit ve onarım çalışmalarının sürdüğünü aktarırken, gaz akışının ne zaman yeniden başlayacağına dair resmi bir açıklama henüz gelmedi.

Bloomberg, Türkiye’nin ana tedarikçileri olan Rusya ve Azerbaycan’dan gaz ithal etmeye devam ettiğini ve yeterli stoklara sahip olduğunu belirten bir haber geçti.

18 Mart’taki saldırı sonrası İran, Irak’a verdiği doğalgazı kesmiş, 21 Mart’ta da kademeli şekilde yeniden başlatmıştı.

Fiili ithalat verilerine göre Türkiye, 2024’te İran’dan yaklaşık 7,04 milyar metreküp doğalgaz aldı. Bu miktar, Türkiye’nin toplam doğalgaz ithalatının yaklaşık yüzde 13,4’üne karşılık geliyor. Aynı yıl Türkiye’nin toplam doğalgaz ithalatı 52,2–52,8 milyar metreküp bandında gerçekleşti.

İsrail ve ABD'nin İran'ın enerji tesislerine yönelik saldırıları, Avrupa gaz vadeli kontratlarının üç yıldan uzun bir süredir görülmeyen bir seviyeye çıkmasına neden oldu. Fiyatlar, savaş öncesi seviyelerinin yüzde 70 üzerinde seyrediyor.

(HA)