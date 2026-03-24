HABER
YT: Yayın Tarihi: 24.03.2026 17:44 24 Mart 2026 17:44
 ~  SG: Son Güncelleme: 24.03.2026 17:59 24 Mart 2026 17:59
Okuma Okuma:  1 dakika

İran’dan Türkiye’ye doğalgaz akışı durdu

İran’ın en büyük doğalgaz üretim merkezlerinden Güney Pars sahasına yönelik İsrail saldırının ardından Türkiye’ye gaz akışı kesildi.

BİA Haber Merkezi

Fotoğraf: Mojtaba Ramezani Sorkhi / Google Maps

İran’dan Türkiye’ye doğalgaz akışı, ülkenin en büyük enerji üretim merkezlerinden biri olan Güney Pars gaz sahasına yönelik İsrail saldırısının ardından tamamen durdu.

İsrail, 18 Mart’ta İran’ın enerji tesislerine yönelik bir saldırı gerçekleştirmişti.

Yerel kaynaklar, sahada hasar tespit ve onarım çalışmalarının sürdüğünü aktarırken, gaz akışının ne zaman yeniden başlayacağına dair resmi bir açıklama henüz gelmedi.

Bloomberg, Türkiye’nin ana tedarikçileri olan Rusya ve Azerbaycan’dan gaz ithal etmeye devam ettiğini ve yeterli stoklara sahip olduğunu belirten bir haber geçti.

18 Mart’taki saldırı sonrası İran, Irak’a verdiği doğalgazı kesmiş, 21 Mart’ta da kademeli şekilde yeniden başlatmıştı.

Fiili ithalat verilerine göre Türkiye, 2024’te İran’dan yaklaşık 7,04 milyar metreküp doğalgaz aldı. Bu miktar, Türkiye’nin toplam doğalgaz ithalatının yaklaşık yüzde 13,4’üne karşılık geliyor. Aynı yıl Türkiye’nin toplam doğalgaz ithalatı 52,2–52,8 milyar metreküp bandında gerçekleşti.

İsrail ve ABD'nin İran'ın enerji tesislerine yönelik saldırıları, Avrupa gaz vadeli kontratlarının üç yıldan uzun bir süredir görülmeyen bir seviyeye çıkmasına neden oldu. Fiyatlar, savaş öncesi seviyelerinin yüzde 70 üzerinde seyrediyor.

Hürmüz kıskacında küresel enerji jeopolitiği ve Türkiye
2 Mart 2026

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
doğalgaz İran 2026 ABD-İsrail'in İran saldırıları
