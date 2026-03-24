İran sınırında vurulan Fehim Tosun’un cenazesi 2 gündür yerde bekletiliyor

Van’ın Başkale ilçesine bağlı bir sınır köyünde İran sınır hattında kafasından vurularak öldürülen Fehim Tosun’un cenazesi iki gündür sınırda bekletiliyor.

Cenazeyi almak isteyen köylülere askerlerin izin vermediği, olay yerine savcı ve mayın uzmanının gitmesinin beklendiği öğrenildi. Tosun’un yakınları ve köylüler, cenazeyi teslim almak için bekleyişini sürdürüyor.

"İki gündür cenaze orada bekletiliyor"

Cenazeyi almak için bölgede bekleyen Tosun’un yakını Aydın Arslan, iki gündür sonuç alamadıklarını belirterek şunları söyledi:

"Bugün 2 gündür biz burada cenazeyi bekliyoruz. Yollar kapalı. Yolları açmak için iş makinaları geldi; ama bu yolları açmak mümkün değil. Kardeşi ve kuzeni iki gündür cenazenin başında bekliyorlar. Cenazeyi almamıza izin verilmiyor. Ne olursa olsun bugün cenazemizi oradan almak istiyoruz. Devlet bir an önce cenazemizi bize teslim etmelidir."

"Cenazemizi alıp defnetmek istiyoruz"

Köy muhtarı Cezmi Arslan ise cenazenin alınmasına izin verilmediğini belirterek şöyle konuştu:

"Fehim’in hakkında yakalama kararı çıkmıştı ve buradan İran’a gitmek istemişti. Ama o esnada vuruldu. Biz cenazemizi oradan almak istiyoruz. Devlet bize, ‘Mayınlı bölgedir’ diyor ve bu yüzden bizim gitmemize izin verilmiyor. Savcının oraya gidip inceleme yapması gerekiyor. Bu iki gündür cenaze orada bekliyor. Cenazesini kardeşi görüp haber verdi. Şu anda kimsenin cenazeye müdahale edilmesine izin verilmiyor. Bizim tek talebimiz devlet bütün imkanlarını kullanarak cenazemizi bize verip defnetmek istiyoruz."

