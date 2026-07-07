Irak’ta 'Hava Savunma' yasası: Irak Kürdistan Bölgesi'ne yer verilmedi

Irak Parlamentosu, 6 Temmuz 2026'da yaptığı oturumda, ülkenin hava savunma sistemini modern teknolojiyle donatmayı ve egemenliğini korumayı hedefleyen "Hava Savunma Sistemlerini Güçlendirme Fonu Tasarısı"nın ilk okumasını yaptı.

Erbil merkezli Rudaw televizyonunun haberine göre, sekiz maddelik yasa tasarısı, Kays el-Hazali liderliğindeki Asayib Ehlil Hak hareketine bağlı Sadikuun Grubu Başkanı Uday Avad Kazım tarafından sunuldu.

Tasarı, hükümete genel bütçe dışındaki kaynaklardan yararlanarak gelişmiş hava savunma sistemleri satın alma yetkisi veriyor.

Tasarıda ne var? Yasa tasarısı; füzeler, radarlar, komuta ve kontrol sistemleri gibi ileri teknoloji savunma araçlarının satın alınması, geliştirilmesi ve bakımı için özel bir bütçe ayrılmasını öngörüyor. Kaynaklar ise şu şekilde planlanıyor: Federal hükümetin nakit rezervlerinden belirli bir miktarın tahsis edilmesi.

Rezervlerin yetersiz kalması durumunda, bakanlıkların 2026 yılı yatırım ve cari bütçelerindeki tasarruflardan karşılanması.

Hükümetin "ek rezervleri" bu amaçla kullanma yetkisine sahip olması.

Süreç, Savunma Bakanlığı tarafından yürütülecek ve uluslararası şirketlerle görüşmek üzere teknik bir heyet kurulacak. Proje kapsamındaki tüm belgeler "gizli" statüsünde kalacak.

Kürt parlamenterlerin itirazı: "En çok saldırı alan bölge kapsam dışı"

Tasarıda Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) isminin zikredilmemesi, Irak Parlamentosu Güvenlik ve Savunma Komisyonu'nun Kürt üyelerini harekete geçirdi.

Komisyon üyesi Şirwan Duberdani, şunları söyledi:

Tasarıda Kürdistan Bölgesi’ne dair hiçbir atıf yok. Oysa Irak’ta saldırılara en fazla maruz kalan bölge Kürdistan Bölgesi’dir. Bu nedenle yasada Kürdistan Bölgesi’nin ismi açıkça yer almalı ve bölgeye drone savar sistemleri kurulmalıdır.

Duberdani ayrıca, tasarı Parlamento'da kabul edilse bile hükümet ve Savunma Bakanlığı'nın mali onayı olmadan uygulanamayacağını hatırlattı.

"Irak gökyüzü savunmasız kaldı"

Komisyonun bir diğer Kürt üyesi Mazın Garib ise, bölgedeki son askeri gerilimlerin Irak'ın savunma zafiyetini ortaya çıkardığını belirterek, "Bölgedeki 40 günlük savaş sürecinde Irak, üzerinden geçen drone ve füzelere karşı hiçbir savunma yeteneğine sahip olmadığını gördü. Bu durum yasanın aciliyetini artırdı" dedi.

Irak’ın derin bir mali krizden geçtiğini kabul eden Garib, buna rağmen gökyüzünü korumanın stratejik bir zorunluluk olduğunu vurguladı:

Başarısı kanıtlanmış dünya devi şirketlerle anlaşma yapılmasını savunuyoruz. Kürt üyeler olarak bu taslağı yasal danışmanlarımıza ve Kürdistan Bölgesi yönetimine gönderdik; Kürtlerin ve bölgenin çıkarına olan maddeleri yasaya dahil etmek için çalışacağız.

Yasanın gerekçe bölümünde, ülkenin karşı karşıya olduğu güvenlik tehditleri, drone saldırıları ve uzun menzilli füze tehlikesine karşı ulusal egemenliğin korunması için Savunma Bakanlığı’na acil mali destek sağlanmasının bir "ulusal görev" olduğu vurgulanıyor.

(FY)