Irak Başbakanı Türkiye’ye geldiği gün Haşdi Şabi karargahları vuruldu

Irak Başbakanı Ali Zeydi ve beraberindeki heyetin sınır güvenliği, Kalkınma Yolu Projesi ve ikili ilişkileri görüşmek üzere Ankara’da temaslarını sürdürdüğü saatlerde, Irak'ki Şii milis gücü Haşdi Şabi’ye (Halk Seferberlik Güçleri) ait askeri karargah ve mühimmat depolarına hava saldırıları düzenlendi.

ABD ve Suudi Arabistan tarafından ortaklaşa gerçekleştirildiği açıklanan operasyonda, en az 7 vilayetteki Haşdi Şabi üsleri hedef alındı.

En az 20 ölü, 32 yaralı

Haşdi Şabi tarafından Telegram üzerinden yapılan açıklamada, Bağdat, Vasıt, Ninova, Basra, Kerkük, Kerbela ve Diyala vilayetlerinde yer alan resmi karargah, araç ve altyapıların vurulduğu bildirildi. İlk tespitlere göre saldırılarda 20 Haşdi Şabi üyesi hayatını kaybetti, 32 kişi ise yaralandı.

Haşdi Şabi yönetimi, sahada enkaz kaldırma ve hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini, ölü ve yaralı sayısının artabileceğini belirterek birliklerin "tam teyakkuz halinde" olduğunu duyurdu. Saldırı, örgüt tarafından "son derece tehlikeli bir tırmanış" ve "hain bir terör eylemi" olarak nitelendirildi.

ABD ve Suudi Arabistan: "İHA saldırılarına yanıttı"

Saldırıların gerekçesine ilişkin ABD ve Suudi Arabistan cephesinden yapılan ortak açıklamada, operasyonun Suudi Arabistan'ın doğusundaki petrol tesislerine ve bölgedeki ABD güçlerine yönelik İHA (İnsansız Hava Aracı) saldırılarına misilleme olarak gerçekleştirildiği belirtildi.

Riyad yönetimi, petrol tesislerini hedef alan İHA'ların Irak'taki İran yanlısı gruplar tarafından fırlatıldığını öne sürerken, söz konusu Şii milis grupları suçlamaları "asılsız" olarak reddetti.

Zeydi, Riyad ziyaretini iptal etti

Ankara’daki temaslarının ardından Suudi Arabistan’a geçmesi planlanan Irak Başbakanı Ali Zeydi, yaşanan gelişmeler üzerine Riyad ziyaretini iptal etti.

Irak resmi haber ajansı INA'nın aktardığına göre, Irak egemenliğinin ihlal edildiğini belirten Başbakan Zeydi, Ulusal Güvenlik Bakanlar Kurulu’nu acil toplantıya çağırdı.

"Savaşı bölgeye taşımayın"

Irak’ın önde gelen Şii din adamı ve siyasi liderlerinden Mukteda el-Sadr da saldırıların ardından bir açıklama yaptı. Sadr, Irak topraklarının İran ile Haşdi Şabi tarafından ABD'ye karşı bir çatışma sahası olarak kullanılmasına tepki gösterdi.

Irak halkının geçmişteki savaşlarda büyük bedeller ödediğini hatırlatan Sadr, bölgesel çatışmaların Irak topraklarına taşınmaması gerektiği vurgusunu yaptı.

(FY)