“‘ION Riva’ isimli proje, ağır bir kent suçu”

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, Beykoz ilçesi, Riva (Çayağzı) Köyü, Beylik Mandıra Mevkii sınırları içerisinde yer alan ve özel orman statüsündeki 84 hektarlık alan üzerinde hayata geçirilmek istenen “ION Riva” isimli projeye ilişkin dün (18 Mart) bir açıklama yaptı.

Şube, açıklamasında, projenin kamuoyuna “sürdürülebilir” ve “ekolojik” söylemlerle sunulmasına rağmen, özünde rant odaklı bir doğa tahribatı olduğunu savundu.

Açıklamada, söz konusu alanın 1995 ve 1996 yıllarında alınan kurul kararlarıyla İstanbul Kuzey Kesimi Karadeniz Kuşağı Doğal Sit Alanı olarak tescillendiği ve kısmen II., kısmen III. derece doğal sit statüsünde bulunduğu hatırlatıldı. Ayrıca bölgenin, 2009 onaylı 1/100.000 ölçekli İstanbul İl Çevre Düzeni Planı’nda “çevresel sürdürülebilirlik açısından kritik öneme sahip alanlar” arasında yer aldığı vurgulandı.

TMMOB’a göre, 84 hektarlık orman ve sit alanında yaklaşık 3 bin kişilik nüfusa hitap edecek lüks bir yerleşim öngören proje, “doğa ile bütünleşen peyzaj” gibi kavramlarla meşrulaştırılmaya çalışılıyor.

“Hiçbir şekilde meşruiyeti savunulamaz” Açıklamanın devamında şöyle dendi: “Yüzlerce dönümlük orman ve doğal sit alanına binlerce kişilik bir nüfus ile devasa bir inşaat kütlesi yığmak, hiçbir mimarlık ilkesi bağdaşamaz ve uluslararası marka etiketleri ile çevreci hâle getirilemez. Üst ölçekli planın mutlak surette korumayı ve kentleşme baskısından uzak tutmayı öncelediği bu hassas ekosistemi pazar mantığına teslim eden böylesi bir müdahale, İstanbul’un kuzeyindeki orman dokusunu geri dönülemez biçimde yok edecek ağır bir kent suçudur ve hiçbir şekilde meşruiyeti savunulamaz. “TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi olarak, kamu yararını ve doğanın üstünlüğünü savunma konusundaki sorumluluğumuz gereği; süslü kelimelerle ambalajlanan, ancak özünde İstanbul’un kuzey ormanlarına rant projesi niteliği taşıyan, uluslararası sermayeye pazarlanmak üzere hazırlanan bu talan projesinin her anlamda karşısında durduğumuzu; kent suçu niteliğindeki tüm mekânsal müdahalelere karşı sürecin hukuki ve teknik tüm boyutlarıyla takipçisi olduğumuzu, bu konuda resmi kurumlardan acil açıklama beklediğimizi kamuoyuna duyururuz.”

∗ Kent suçu, kamu yararına, planlama ilkelerine ve hukuka aykırı biçimde gerçekleştirilen; doğal alanlara, kültürel mirasa ve toplumsal yaşama zarar veren müdahaleleri ifade eder. Ormanların yapılaşmaya açılması, sit alanlarının tahrip edilmesi ya da kamusal alanların özel çıkarlara tahsis edilmesi gibi örneklerde görüldüğü üzere, bu tür uygulamalar çoğu zaman geri dönülmez sonuçlar doğurur ve kentin geleceğini olumsuz etkiler. (TY)