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YT: Yayın Tarihi: 30.06.2026 09:59 30 Haziran 2026 09:59
 ~  SG: Son Güncelleme: 30.06.2026 10:05 30 Haziran 2026 10:05
Okuma Okuma:  2 dakika

İnsan hakları savunucusu Arev Omedya, hayatını kaybetti

İHD İzmir Şubesi: “İnsan hakları ve LGBTİ+ mücadelesinde aktif biçimde yer alan Arev Omedya’nın yaşamını yitirdiğini büyük bir üzüntüyle öğrendik. Arev’in anısı, dayanışması ve mücadelesi hep bizimle yaşayacak.”

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
İnsan hakları savunucusu Arev Omedya, hayatını kaybetti

İnsan Hakları Derneği (İHD) İzmir Şubesi eski Yönetim Kurulu Üyesi ve LGBTİ+ hakları savunucusu Arev Omedya, dün (29 Haziran) hayatını kaybetti.

Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Omedya’nın cenaze töreni, bugün saat 12.30’da İzmir Karabağlar Limontepe Cemevi’nde düzenlenecek. Cenazesi ise Gökdere Mezarlığı’nda defnedilecek.

Hak savunucusunun cenaze bilgilerini paylaşan Genç LGBTİ+ Derneği ile 20 Kasım Nefret Suçlarıyla Mücadele Derneği, şu ifadeleri kullandı:

“Sevgili dostumuz Arev Omedya’yı kaybettik. Hepimizin başı sağ olsun. Cenaze töreni İzmir Karabağlar Limontepe Cemevi’nde saat 12.30’da yapılacaktır. Cenazesi Gökdere Mezarlığı’nda defnedilecektir. Ailesine ve yakınlarına sabır diliyoruz.”

İHD İzmir: Hepimizin başı sağ olsun

İHD İzmir Şubesi de yaptığı açıklamada şöyle dedi:

“Sevgili dostumuz, yol arkadaşımız Arev Omedya’yı kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Geçmiş dönemde İnsan Hakları Derneği İzmir Şubesi’nde Yönetim Kurulu Üyesi olarak emek veren; insan hakları ve LGBTİ+ mücadelesinde aktif biçimde yer alan Arev Omedya’nın yaşamını yitirdiğini büyük bir üzüntüyle öğrendik.

“Arev’in anısı, dayanışması ve mücadelesi hep bizimle yaşayacak. Ailesine, yakınlarına, dostlarına ve tüm mücadele arkadaşlarına sabır diliyoruz. Hepimizin başı sağ olsun.”

(TY)

Haber Yeri
İstanbul
Arev Omedya LGBTİ+ aktivistleri insan hakları aktivisti İHD İzmir Şubesi Genç LGBT+ Derneği 20 Kasım Nefret Suçlarıyla Mücadele Derneği
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