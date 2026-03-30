HABER
YT: Yayın Tarihi: 30.03.2026 13:21 30 Mart 2026 13:21
 ~  SG: Son Güncelleme: 30.03.2026 13:23 30 Mart 2026 13:23
Okuma Okuma:  1 dakika

İmamoğlu’nun "Bilirkişi" davasındaki savunmasına yeni soruşturma

İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, bugün görülen bilirkişi davasında savunma yaptı. İmamoğlu’nun savunmasında kullandığı ifadeler, yeni bir adli süreci daha başlattı.

BİA Haber Merkezi

Fotoğraf: AA

Silivri’deki Marmara Cezaevi’nde bulunan CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, bugün mahkemenin baktığı bilirkişi davasında kullandığı sözler nedeniyle yeni bir soruşturma açıldı. Savcılık, İmamoğlu’na “kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret ve tehdit” suçlamalarını yöneltti.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, konuya ilişkin bir açıklama yaptı. Açıklamada, İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nin 2025/125 esas sayılı dosyasının 30 Mart 2026 tarihli duruşmasında ifade veren Ekrem İmamoğlu’nun, kamuoyunda “İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü” soruşturması olarak bilinen dosyada görev yapan yargı mensupları hakkında sözler söylediği belirtildi.

Savcılık, bu sözler üzerine “kamu görevlisine görevi nedeniyle hakaret ve tehdit” suçlarından resen soruşturma açtığını duyurdu.

Haber Yeri
İstanbul
ekrem imamoğlu Ekrem İmamoğlu'na yargı baskısı
