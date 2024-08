İmamoğlu: 22 yılda SGK'nın açığını üç kat artırdılar

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP’li belediyelerin Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) olan prim borcuna ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın CHP'li belediyelerin SGK borçlarıyla ilgili sözlerine yanıt veren İmamoğlu, "22 yıldır yönettikleri SGK'nın açığını 3 kat artırdılar" dedi.

"Başarısızlığınızın faturasını belediyelerden çıkarmayın"

İmamoğlu, 2016 yılından bu yana SGK’ye borcu olan şirketlerin açıklanmadığını belirtti.

“Hangi şirketlerin borçlarını halktan saklıyorlar” diyen İmamoğlu, şöyle devam etti:

“Yasal olarak yılda iki kez açıklamak zorunda oldukları halde açıklamıyorlar. SGK'ya vatandaşın vergilerinden sadece 2023 yılında 885 milyar lira aktarılmıştır.

“Neredeyse üstüne üşüştükleri belediyelerin borcu diye lanse edilen rakamın tam 10 katı. Son 3,5 yılda SGK'ya vergilerimizden aktarılan tutar 2,3 trilyon lira. Aslında bu SGK'ya verilen bir borç. Belediyelerin borcu hacim olarak bu bütçenin sadece yüzde 4.3'ü kadar.

“CHP'li belediyeleri borç belediyeleri diye suçlayan Bakan Bey'in karnesi işte bu derece bozuktur ve sefil durumdadır. Siz önce kötü yönetiminizle batırdığınız SGK'yı düze çıkarın. Kendi başarısızlığınızın faturasını belediyelerden çıkarmaya çalışmayın."

"AKP'li belediyelere hibe gönderilmiş"

AKP’li Çekmeköy Belediyesi'nin Cumhurbaşkanlığından 45 milyon lira para istediğini, şubat ayında bu paranın belediyeye verildiğini söyleyen İmamoğlu, "Bu basın toplantısına hazırlanırken gördük ki İstanbul'daki AK Partili tüm belediyelere seçimde harcanmak üzere, seçimden önce aynı tarihte 45'er milyon lira hibe göndermiş.

Bunlarda hiç vicdan yok. 25 belediyeleri vardı, 24'üne yolladılar, birine yollamadılar. MHP'li olduğu için Silivri Belediyesi'ne yollamadılar. Ortaklarına bile vermediler, böyle ortaklık olur mu? Bunlar eşit vermeyi bile çok görmüşler MHP'li Silivri Belediyesi'ne. 24 ilçe belediyesine 1 milyar 80 milyon lira para göndermiş Cumhurbaşkanlığı. Bu milletin Cumhurbaşkanı” dedi.

"Cumhurbaşkanı adayı paylaşımları rahatsız etti"

İmamoğlu, Cumhurbaşkanı adaylığına yönelik Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin’in dün başlattığı, diğer bazı CHP’li belediye başkanlarının da devam ettirdiği “cumhurbaşkanı adayı” paylaşımlarına tepki gösterdi:

"Bu yapılan paylaşımların benim zihnimde zerre kadar kıymeti yoktur. Bütün belediye başkanı kardeşlerimin beldelerinde sorunların çözümlerine odaklanmasını istiyorum. Bizim derdimiz 4 yıl sonraki seçimin aktörlerini belirlemek değildir. Varsa bir kısım duyguları, o duyguları unutsunlar şimdilik. Beni rahatsız etmiştir.”

"Bu manevralar enteresan"

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz’ın, kendisini etiketleyerek sosyal medya hesabından yaptığı Türkçe paylaşıma da tepki gösteren İmamoğlu, şöyle dedi: “Seçimden önce terör örgütü adına biri konuşur, bizi över, ‘Niye böyle dedi’ diye anlatılır. İsrail Dışişleri Bakanı, yaptığı bir açıklamaya beni niye ekledi? Ben bunu anlayamadım. 5,5 yıldır buradayım, beni tebrik etmeye bile gelmediler. Beni bu konuda niye etiketledi, düşünmeden edemiyorum. Bu manevralar enteresan. Birtakım manevralarla bir fayda elde edeceğini zanneden akıl, basit ve zavallıdır. Ben gerekli cevabı verdim."

"Öldürmek değil yaşatmaktan yanayız"

İmamoğlu, sokak hayvanlarıyla ilgili yasaya dair de şunları söyledi: Memleketini, milletini, kurumlarını zora sokmaktır. Şunda bile insanları bölme çabası içerisinde iktidar. Biz diyoruz ki, dünyanın en büyük sorunu kutuplaştırmak. Her konuda bir kutuplaştırma arayışı. Allah akıl versin diyorum. Gerçekten bu konuda kötü bir süreç yaşanmıştır, yaşatılmıştır. Biz çok özel bir çaba, özellikle sahiplendirme konusunda yoğun bir çaba gösteriyoruz.

"Öldürmekten asla yana değiliz, yaşatmaktan yanayız. Sahiplendirme konusunda düzenli bir çalışma var. Bu söylemler her türlü şiddeti büyütür. Unutmayın, öldürme meselesi, kritik bir meseledir. Her türlü şiddeti büyütür. Onun için attığınız her adımın sosyolojik etkisini, psikolojik etkisini ve geleceğe dönük nesillere olan etkisini düşünmek zorundasınız."

(RT)