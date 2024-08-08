'İstanbul evi'ne ödenen kira tartışma yarattı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Paris'te bir yandan sporculara destek olmak için tribünlerde boy gösterirken bir yandan da 2032 olimpiyatlarına ev sahipliği yapmak için lobi çalışması yapıyor. Bir olimpiyatın yapıldığı şehirde başka bir olimpiyat için çalışma yapılmasına izin verilmiyor. Ancak çalışma İstanbul tanıtımı şeklinde yürütüldüğü için sorun teşkil etmiyor.

İmamoğlu tanıtım çalışmaları ve toplantılar için Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi işbirliği bir bina kiraladı. 'İstanbul Evi' adı verilen binada çeşitli sergiler de yer alıyor. Paris’in ünlü moda müzesi Palais Galliera’da açılan 'İstanbul Evi'nin bir haftalık kirası ise 249 bin Euro.

'Alın size saray'

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ahmet Selim Köroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Evi'ni tanıttığı videoyu sosyal medya hesabından paylaşarak, "Saray saray diye yırtınanlar, alın size saray! Bu arada Jön Türkler de Paris’ten çıkmıyorlardı aynı sizin gibi" ifadelerini kullandı.

Yanıt Murat Ongun'dan geldi

Köroğlu'na yanıt İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun'dan geldi. Ongun X hesabından yaptığı açıklamada "Evin haftalık kirası 249 bin euro olup tüm masraflar sponsorların şartsız bağışı ile karşılanmıştır. İstanbul’un olimpiyat adaylığı yolundaki bu önemli uluslararası tanıtım faaliyeti için İBB bütçesinden para harcanmamıştır. Kamuoyunu yanıltıcı bilgilere lütfen itibar etmeyiniz" dedi.

2036'daki Olimpiyat Oyunları adaylığı için açılan İstanbul Evi için verilen resepsiyonda konuşan İBB Başkanı Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Paris’teki Eyfel Kulesi’nde olimpiyat halkalarını görmek, gerçekten ilham vericiydi. Halkaları bir gün İstanbul’da, Boğaz üzerinde Avrupa ve Asya’yı birbirine bağlayan köprüyü süslerken görmeyi hayal ediyorum. Avrupa Oyunları’na 2027 yılında İstanbul’da ev sahipliği yapmak, farklılıklarımıza rağmen, dostane rekabet ruhuyla birleşebileceğimizi tüm dünyaya kanıtlayan güçlü bir birlik sembolü olacaktır” dedi.

(Mİ)