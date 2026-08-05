İHD’nin kadın hakları raporlarına erişim engeli Meclis gündeminde

DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Halide Türkoğlu, İnsan Hakları Derneği, kadın örgütlerin ve LGBTİ+ örgütlerin sosyal medya hesaplarının ve paylaşımlarının Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından erişime engellenmesi hakkında Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’na yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.

BTK, İHD'nin kadın hakları raporlarının kaldırılmasını talep etti

İHD’nin içerikleri üç ayrı erişim engeline tabi tutuldu

Halide Türkoğlu, İnsan Hakları Derneği’nin çalışmalarının ve çalışmaların yayınlandığı dijital platformların son bir ay içerisinde üç ayrı erişim engeline ve içerik kaldırma kararına tabi tutulduğunu belirtti.

Türkoğlu, 19 Haziran 2026 tarihinde X tarafından İHD’ne gönderilen elektronik posta ile derneğin LGBTİ+ haklarına ilişkin bir paylaşımının, 29 Temmuz 2026 tarihinde de derneğe gönderilen iki ayrı elektronik posta ile 2020 yılında hazırlanan “Kadın Hakları Raporu”nun ve 2021 yılında hazırlanan “Kadın Hakları İhlalleri Raporu”nun erişime engellendiği bildirildi.

Türkoğlu: Karar siyasi

Türkoğlu, kadına yönelik şiddet atarken kadınların yaşadığı şiddeti tespit eden, belgeleyerek kayıt altına alan ve çözüm önerileri sunan çalışmaların erişim engeli ile karşı karşıya kalmasının kadınlar nezdinde tepkiye yol açtığını söyledi. Halide Türkoğlu, 2020 ve 2021 yıllarında hazırlanan raporların üzerinden yıllar geçtikten sonra siteden kaldırılmasını “siyasi bir karar” olarak nitelendirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’na sorulan yedi soru:

İnsan Hakları Derneği'nin (İHD) X hesabında LGBTİ+'lara yönelik yapılan paylaşımına erişim engellenmesinin hukuki gerekçesi nedir? LGBTİ+'lara yönelik hak ihlallerine karşı çıkmak, tepki göstermek suç mudur?

Kadınların hak ihlallerini belgeleyen raporlar hakkında yıllar sonra içerik kaldırma kararı verilmesini gerektiren yeni bir hukuki düzenleme mi olmuştur? Bu talep BTK'ya hangi kurum/kişi tarafından iletilmiştir?

BTK kararında kadınların maruz kaldığı insan hakları ihlallerini belgeleyen, geçmiş yıllara ait verileri içeren raporların 5651 Sayılı Kanun'un 8/A maddesinde belirtilen yaşam hakkı ile kişilerin can ve mal güvenliğinin korunması, millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi veya genel sağlığın korunması gibi gerekçelerle nasıl ilişkilendirildiği neden açıklanmamıştır?

Kadınların beyanı, başvuruları üzerinden yine kamuoyuna yansıyan kadına yönelik şiddet haberleri teyit edilerek derlenip hazırlanan raporların hangi kısmı siteden kaldırılma gerekçesi olmuştur?

Kadınların maruz kaldığı şiddeti görünür kılan raporların erişime kapatılması hangi toplumsal ihtiyaca karşılık talep edilmiştir? Bu talep hangi kamu yararına dönüktür?

BTK'nın erişim engelleme uygulamalarının gözden geçirilmesine yönelik Bakanlığınızın yürüttüğü herhangi bir çalışma bulunmakta mıdır?

İnsan hakları ihlallerine ilişkin bilgi ve değerlendirmelerin kamuoyuyla paylaşılmasının, tek başına millî güvenlik veya kamu düzeni bakımından tehlike olarak değerlendirilmesi, insan hakları savunuculuğunun kriminalize edilmesi demek değil midir?

(EÖ/EMK)