İHD uyardı: Seda Baykan’ın açlık grevi kritik aşamaya geliyor

İnsan Hakları Derneği (İHD) Merkezi Hapishane Komisyonu, Diyarbakır Kadın Kapalı Hapishanesi’nde tutulan Seda Baykan’ın 1 Nisan 2026’dan bu yana sürdürdüğü açlık grevine ilişkin Beyoğlu’ndaki İHD binasında açıklama yaptı.

Komisyon, Baykan’ın maruz kaldığını belirttiği hak ihlallerinin sonlandırılmasını ve sevk talebinin karşılanmasını istedi.

Açıklamada, Baykan’ın yaklaşık dört yıldır Adalet Bakanlığı’nın talimatıyla tek kişilik odada tutulduğu, diğer mahpuslarla iletişim kurmasının engellendiği ve siyasi kimliği nedeniyle bazı adli mahpuslar tarafından hedef gösterildiğini ifade ettiği aktarıldı. Baykan’ın, yaşadığı sorunların giderilmesi için Adalet Bakanlığı ve ilgili kurumlara yaptığı başvuruların ise sonuçsuz kaldığı belirtildi.

İHD, sorunun çözümü amacıyla Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı ile görüştüklerini ve çeşitli kurumlara başvuruda bulunduklarını ancak bugüne kadar herhangi bir ilerleme sağlanamadığını kaydetti.

“12 Kilo Verdi, Sağlık Durumu Kötüleşiyor”

Komisyonun açıklamasında, dernek avukatlarının 4 Haziran 2026 tarihinde Diyarbakır Kadın Kapalı Hapishanesi’nde Seda Baykan ile görüştüğü belirtildi. Görüşmede Baykan’ın, açlık grevine başladığı tarihten bu yana yaklaşık 12 kilo verdiğini ve uyku bozuklukları yaşamaya başladığını aktardığı ifade edildi.

Ayrıca Baykan’ın beyanına göre, kendisine yönelik tehditlerin sürdüğü, sevk taleplerine yanıt verilmediği ve diğer mahpuslarla hiçbir şekilde iletişim kurmasına izin verilmediği kaydedildi.

“Tecrit Bir İşkence Yöntemidir”

İHD Hapishane Komisyonu, Türkiye’deki hapishanelerde mahpusların uzun süre tek kişilik hücrelerde tutulmasının, sosyal izolasyona maruz bırakılmasının ve ailelerinden uzak cezaevlerinde kalmaya zorlanmasının hem fiziksel hem de psikolojik açıdan ağır sonuçlar doğurduğunu belirtti.

Açıklamada, uzun süreli tecrit uygulamalarının bir işkence yöntemi niteliği taşıdığı savunularak, bu uygulamaların hem Türkiye’nin iç hukukuna hem de taraf olduğu uluslararası sözleşmelere aykırı olduğu ifade edildi.

Komisyon, hapishanelerde Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin yaşam hakkını düzenleyen 2. maddesi ile işkence ve kötü muamele yasağını içeren 3. maddesine aykırı uygulamaların yaygınlaştığını ileri sürerek, mahpusların en temel haklarının ihlal edildiğini vurguladı.

“Yetkililer Acilen Harekete Geçmeli”

Açıklamada, hapishanelerde yaşanan hak ihlallerine karşı mahpusların çoğu zaman son çare olarak açlık grevi eylemine başvurduğu belirtilirken, sorunların çözülmemesi nedeniyle açlık grevlerinin ciddi sağlık sorunlarına yol açtığı hatırlatıldı.

Geçmişte açlık grevleri nedeniyle çok sayıda mahpusun yaşamını yitirdiğine ve bazı mahpuslarda kalıcı sağlık sorunlarının ortaya çıktığına dikkat çeken İHD, Seda Baykan’ın sağlık durumunun her geçen gün daha da ağırlaştığını ifade etti.

Komisyon, Baykan’ın sağlık ve yaşam hakkının korunabilmesi için düzenli sağlık kontrollerinin bağımsız hekim heyetleri tarafından yapılması gerektiğini belirterek, yetkililerin sessiz kalmasının ortaya çıkabilecek olumsuz sonuçlardan doğacak sorumluluğu da beraberinde getireceğini savundu.

İHD Merkezi Hapishane Komisyonu, açıklamasının sonunda yetkililere çağrıda bulunarak, Seda Baykan başta olmak üzere mahpuslara yönelik tecrit uygulamalarından vazgeçilmesini ve sevk taleplerinin gecikmeksizin değerlendirilmesini istedi. Komisyon ayrıca insan hakları örgütlerini ve kamuoyunu konuya ilişkin duyarlılık göstermeye davet etti.

(EMK)