YT: Yayın Tarihi: 02.04.2026 17:35 2 Nisan 2026 17:35
 ~  SG: Son Güncelleme: 02.04.2026 17:40 2 Nisan 2026 17:40
Okuma Okuma:  2 dakika

İHD, Leman Fırtına’yı andı: “Öncü duruşuyla hafızalara kazındı”

İnsan hakları savunucusu Leman Fırtına'nın ölümünün on birinci yılında açıklama yapan İHD, "Bıraktığı mirası geliştirerek insan hakları mücadelesine güç katma çabamızı sürdürüyoruz" dedi.

BİA Haber Merkezi

İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi, insan hakları savunucusu Leman Fırtına’yı ölümünün 11. yılında andı. Yapılan açıklamada, Fırtına’nın bıraktığı mücadele mirasının bugün de yol gösterici olduğu vurgulandı.

Leman Fırtına'ya Saygı
HÜSNÜ ÖNDÜL'DEN
Leman Fırtına'ya Saygı
5 Nisan 2015

İHD’nin yazılı açıklamasında, "Leman Fırtına, ardında son derece güçlü bir mücadele mirası bıraktı. 1960’lı yıllarda başlayan hak mücadelesi, 1980 askeri darbesi sürecinde ve sonrasında cezaevlerindeki mahpusların hak arayışlarıyla doruğa ulaştı. Bu kararlı yürüyüş, onu İnsan Hakları Derneği’nin kurucuları arasına taşıdı" denildi.

"Dirençliydi, kararlıydı"

Açıklamada, Fırtına’nın yalnızca bir "anne" kimliğiyle değil, en zor dönemlerde sergilediği öncü duruşla öne çıktığı belirtilerek, "Dirençliydi, kararlıydı ve hepimizin çok sevdiği bir insandı" ifadelerine yer verildi.

İHD, açıklamasının devamında, "Onlar olmasaydı bugün insan hakları mücadelesi bu noktada olmazdı. Bu nedenle Leman Fırtına’yı ve onunla birlikte bu yolu açan tüm kurucularımızı sonsuz bir bağlılık ve derin bir özlemle anıyoruz" dedi.

Leman Fırtına kimdir?

Leman Fırtına, İnsan Hakları Derneği (İHD) ve Türkiye İnsan Hakları Vakfı’nın (TİHV) kurucuları arasında yer aldı. Isparta’da doğan Fırtına, eğitimini Isparta ve Mardin’de tamamladı.

Üstteğmen olan eşiyle Kızıltepe’de tanışarak evlenen Fırtına’nın oğlu Doğan Fırtına, 12 Mart döneminde yargılandı. Bu süreçten sonra "12 Mart anneleri" arasında yer alan Fırtına, yaşamı boyunca insan hakları mücadelesi yürüttü.

Hayatını hak savunuculuğuna adayan Leman Fırtına, 2 Nisan 2015’te 90 yaşında kanser nedeniyle hayatını kaybetti.

(AB)

