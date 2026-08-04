İHD İstanbul Şubesi’nden vicdani retçilere destek mekanizması

İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi Vicdani Ret Komisyonu, vicdani retçilerin karşılaştığı hak ihlallerine yönelik bir destek mekanizması oluşturduğunu duyurdu.

Komisyon, askerlik hizmetini yerine getirmeme nedeniyle çalışma hakkı, eğitim hakkı, seyahat özgürlüğü veya başka temel hakları ihlal edilen vicdani retçilerin kendilerine başvurabileceğini açıkladı.

Yapılan çağrıda, vicdani reddini kamuoyuna açıklamak isteyen ancak bunu nasıl yapacağı konusunda desteğe ihtiyaç duyan kişilere de destek sunulacağı belirtildi. Basın toplantısıyla vicdani ret açıklamak isteyenlerin, süreç boyunca yanlarında olunması için komisyona ulaşabilecekleri ifade edildi.

Hukuki destek sağlanacak

İHD İstanbul Şubesi Vicdani Ret Komisyonu, vicdani ret beyanı nedeniyle hakkında dava açılan kişilere de hukuki destek sağlayacağını duyurdu.

Komisyon ayrıca, henüz vicdani reddini açıklamamış ancak bu konuda bilgi almak isteyen kişilerin de kendileriyle iletişime geçebileceğini belirtti.

İHD İstanbul Şubesi Vicdani Ret Komisyonu’nun duyurusunda şu başlıklarda destek sunulacağı kaydedildi:

Askerlik hizmetini yerine getirmeme nedeniyle yaşanan hak ihlalleri,

Vicdani ret açıklama sürecinde destek,

Açılan davalara ilişkin hukuki destek,

Vicdani ret konusunda bilgilendirme.

Vicdani retçiler, destek almak için şu iletişim kanallarından İHD İstanbul Şubesi Vicdani Ret Komisyonu’na ulaşabilecek:

Telefon: 0554 147 52 50

Telefon: +90 (212) 244 44 23

E-posta: [email protected]

(EMK)