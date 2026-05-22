İBB operasyonunda 8 tutuklama daha

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bir soruşturma kapsamında pazartesi sabahı İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden Boğaziçi Tesis Yönetim Hizmetleri Anonim Şirketi'ne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 60 kişi adliyeye çıkartıldı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada gözaltındakilere, şirketin bazı ihalelerinde 'mevzuata aykırılık', 'ihaleye fesat karıştırma' ve 'suç gelirlerinin aklanması' suçlamaları yöneltilmişti.

Adliyede sabah saatlerinde başlayan savcılık işlemleri 16:00 sıralarında sona erdi. Savcılık işlemleri tamamlanan isimlerden 33'ü tutuklama, 27'si ise adli kontrol uygulanması istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Hakimlik de 25 kişi hakkında tutuklama, 8 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verdi.

