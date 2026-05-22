HABER
YT: Yayın Tarihi: 22.05.2026 00:28 22 Mayıs 2026 00:28
 ~  SG: Son Güncelleme: 22.05.2026 10:50 22 Mayıs 2026 10:50
Okuma Okuma:  1 dakika

İBB operasyonunda 25 tutuklama daha

İBB iştiraki Boğaziçi A.Ş.'ye yönelik soruşturma kapsamında tutuklama istemiyle hakimliğe sevk edilen 33 kişiden 25'i hakkında tutuklama, 8 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

ANKA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bir soruşturma kapsamında pazartesi sabahı İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden Boğaziçi Tesis Yönetim Hizmetleri Anonim Şirketi'ne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 60 kişi adliyeye çıkartıldı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada gözaltındakilere, şirketin bazı ihalelerinde 'mevzuata aykırılık', 'ihaleye fesat karıştırma' ve 'suç gelirlerinin aklanması' suçlamaları yöneltilmişti.

Adliyede sabah saatlerinde başlayan savcılık işlemleri 16:00 sıralarında sona erdi. Savcılık işlemleri tamamlanan isimlerden 33'ü tutuklama, 27'si ise adli kontrol uygulanması istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Hakimlik de 25 kişi hakkında tutuklama, 8 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verdi.

(Mİ)

Haber Yeri
İstanbul
