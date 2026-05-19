İBB Heyeti 19 Mayıs'ta Taksim Meydanı'na çelenk bıraktı

İBB Başkanvekili Nuri Aslan, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Taksim Cumhuriyet Anıtı’na çelenk bıraktı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende konuşan Aslan, Cumhuriyet’in 107 yıllık güçlü bir miras olduğunu belirterek, tüm zorluklara rağmen Atatürk’ün emaneti olan Cumhuriyet’e sahip çıkmayı sürdüreceklerini söyledi. Gençlere ve geleceğe duyulan güveni vurgulayan Aslan, umut ve kararlılıkla yollarına devam ettiklerini dile getirdi.

Çelik: Barış için mücadeleyi sürdüreceğiz

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ise 19 Mayıs’ın yalnızca bir bayram değil, aynı zamanda millet egemenliğine giden sürecin başlangıcı olduğunu söyledi. Çelik, demokratik iradeye yönelik baskılara rağmen Cumhuriyet değerlerini koruma ve demokrasi mücadelesini güçlendirme kararlılığında olduklarını belirtti. Türkiye’nin barış, kardeşlik ve refah içinde yaşanabilir bir ülke olması için mücadeleyi sürdüreceklerini de ekledi.

Tören öncesinde Taksim’deki Cumhuriyet Müzesi’ni de ziyaret eden heyet, İstanbul’un tarihi ve kültürel mirasının korunmasının önemine dikkat çekti.

Bazı tarihi yapıların mülkiyetine ilişkin süren tartışmalara değinen Aslan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin haklarını korumak için gerekli hukuki adımları atacaklarını söyledi.

Ziyaret sırasında müzenin geçmişten bugüne uzanan Cumhuriyet mücadelesini güçlü bir şekilde yansıttığını belirten yetkililer, İstanbul’daki kültür varlıklarının halkın erişimine açılmasının önemli bir kazanım olduğunu vurguladı. Kentin tarihi değerlerinin korunarak gelecek kuşaklara aktarılmasının temel öncelikleri olduğunu da dile getirdiler.

(EMK)