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YT: Yayın Tarihi: 16.08.2026 12:40 16 Ağustos 2026 12:40
 ~  SG: Son Güncelleme: 16.08.2026 12:44 16 Ağustos 2026 12:44
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İBB'de çalışan şehir plancısı Müge Yorgancı Ozar hayatını kaybetti

Ozar, THY’nin Tokyo-İstanbul seferini gerçekleştiren uçakta uçuş sırasında rahatsızlandı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
İBB'de çalışan şehir plancısı Müge Yorgancı Ozar hayatını kaybetti
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı İstanbul Planlama Ajansı’nda (İPA) görev yapan şehir plancısı Müge Yorgancı Ozar hayatını kaybetti. Uçak, herhangi bir havalimanına yönlendirilmeden İstanbul’a indi.

İBB’den başsağlığı

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, sosyal medya hesabından Ozar’ın yaşamını yitirdiğini duyurarak ailesi ve yakınlarına başsağlığı diledi.

İBB soruşturması kapsamında yaklaşık 1,5 yıldır tutuklu bulunan İPA Başkanı Buğra Gökce de Ozar’ın çalışma arkadaşları olduğunu belirterek başsağlığı mesajı yayımladı.

Cenaze töreni

Müge Yorgancı Ozar’ın cenaze namazı 16 Ağustos Pazar (bugün) öğle namazının ardından Üsküdar Ayazma Camii’nde kılınacak.

Ozar, cenaze namazının ardından Çamlıca Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

Müge Yorgancı Ozar kimdir?

Müge Yorgancı Ozar, 2008 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Şehir Planlama Bölümü'nden onur derecesiyle mezun oldu ve sanat yönetimi alanında çift anadal yaptı. Aynı üniversitede kentsel tasarım alanında yüksek lisansını tamamladı ve TÜBİTAK-1001 Proje Asistanı olarak görev yaptı. Ozar, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde Şehircilik alanında doktora yapıyordu.2014-2020 yılları arasında Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Mimarlık Bölümü'nde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak çalışan Ozar, 2017-2019 yılları arasında Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı'nın çalışmalarının koordinasyonunda da görev aldı.Kaynak: İBB'de çalışan şehir plancısı Müge Yorgancı Ozar hayatını kaybetti

(FY)

Haber Yeri
İstanbul
İBB İstanbul Planlama Ajansı tokyo
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