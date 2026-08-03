İBB Başkanvekili Nuri Aslan: Bir arsa 185 kez satılmış

İBB Başkanvekili Nuri Aslan, yapılan incelemelerde aynı imar hakkının mükerrer olarak defalarca kullanıldığının ve yaklaşık 520 bin metrekarelik ilave yapılaşma hakkının tartışmalı işlemlerle oluşturulduğunun tespit edildiğini vurguladı.

“Şimdiye kadar hiç konuşmadım, bir açıklama yapma gereği duymadım, zira Tuzla Belediyesinin ilgili yetkililerinin kanuna ve hukuka uyacağını sonuna kadar bekledim" diyen Aslan, şunları söyledi:

"Normal şartlarda bir kez kullanılabilecek bir imar hakkının, tek bir örnekte tam 185 kez farklı parsellere aktarıldığı tespit edilmiş. İncelenen 1.025 parselin 884'ünde usule aykırı eksik evrak bulundu."

Adli süreç başlatıldı

Hazırlanan teftiş raporunun adli ve idari süreçlerin başlatılması amacıyla 12 Haziran 2026 tarihinde ilgili bakanlıklara, başsavcılığa ve Tuzla Belediyesi’ne eş zamanlı olarak gönderildiğini açıklayan Aslan, konunun siyasi bir yönü bulunmadığının altını çizdi. Sürecin farklı bahanelerle çarpıtılmaması gerektiğini belirten Aslan, "Mesele yatırım meselesi değildir, siyaset meselesi de değildir. Mesele kanundur, hukuktur, kamu yararıdır. Kim görevde olursa olsun, hangi siyasi tercih yapılırsa yapılsın, kamu kaynaklarını koruma sorumluluğumuzdan da kanunun gereğini yerine getirme kararlılığımızdan da asla geri adım atmayacağız" dedi.

"Haksız kazanç elde edildi"

İBB Meclisi'nin alacağı bir kararla bu usulsüzlükleri ortadan kaldıracak bir imar affı getirmesinin hukuken mümkün olmadığını, düzenlemenin ancak TBMM tarafından çıkarılabileceğini vurgulayan Aslan, hukuka aykırı kullanılan imar haklarının kamu yararına telafi edilmesi gerektiğini ifade etti. Aslan, "520 bin metrekare fazla imar transferine konu edilmiş alana karşılık gelecek donatı alanının veya kamulaştırma bedelinin haksız kazanç elde edenler tarafından Tuzla Belediyesine bağışlanması halinde sorun ortadan kalacaktı" şeklinde konuştu. Sürecin çözümsüz kalmasını istemediklerini ve konuyu İBB Teftiş Kurulu’na sevk ettiklerini belirtti.

"Mesele kamu yararıdır"

Ortada bu kadar ağır tespitler varken İBB’nin sessiz kalmasının beklenemeyeceğini belirten Aslan, raporun adli ve idari süreçlerin başlatılması için 12 Haziran 2026 tarihinde ilgili bakanlıklara, başsavcılığa ve Tuzla Belediyesi’ne eş zamanlı olarak gönderildiğini duyurdu. Aslan, bu sürecin siyasi amaçlı gösterilemeyeceğinin altını çizerek, "Dolayısıyla bugün hiç kimse bu süreci; 'İstanbul Büyükşehir Belediyesi engel oluyor', 'Siyasi bir karar alınıyor', 'Yatırımların önü kesiliyor' gibi söylemlerle açıklamaya çalışmamalıdır. Çünkü mesele yatırım meselesi değildir. Mesele siyaset meselesi de değildir. Mesele kanundur, hukuktur. Mesele kamu yararıdır" dedi.

(FY)