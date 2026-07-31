İBB ALO 153 artık 'rojbaş' diyecek

İBB Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı bünyesindeki 'Çözüm Merkezi ALO 153', daha önce Türkçe, İngilizce ve Arapça dillerinde hizmet vermesine rağmen Kürtçeye yer vermemişti. Bugün itibarıyla hatta Kürtçenin Kurmancî lehçesi de eklendi.

Yurttaşların talep, öneri ve şikayetlerini hizmet binasına gitmeden iletebildiği çağrı merkezinde, yeni uygulamayla birlikte Kürtçe konuşanlar da belediye hizmetlerinden ana dillerinde yararlanabilecek.

İBB Meclisi'nde gündeme gelmişti

Uygulamanın hayata geçmesi daha önce İBB Meclisi'nde birçok kez gündeme gelmişti.

İstanbul’da yaşayan Kürtlerin sorunlarını, şikayetlerini kendi ana dillerinde iletmesi için bu uygulamanın yaygınlaşması ve tüm birimlerde hayata geçirilmesi talep edilmişti.

(FY)