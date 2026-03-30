ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
DÜNYA
YT: Yayın Tarihi: 30.03.2026 12:45 30 Mart 2026 12:45
 ~  SG: Son Güncelleme: 30.03.2026 13:20 30 Mart 2026 13:20
Okuma Okuma:  1 dakika

HRANA: Son 24 saatte İran 'da 17 sivil hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı

Resmi olmayan verilere göre ise 28 Şubat’tan bu yana İran'da 236’sı çocuk olmak üzere toplam 1.568 sivil yaşamını yitirdi.

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
HRANA: Son 24 saatte İran 'da 17 sivil hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı
Fotoğraf: Sosyal Medya

ABD merkezli İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), İsrail-ABD-İran savaşı kapsamında son 24 saatte düzenlenen saldırılara ilişkin bilanço raporunu yayımladı.

Rapora göre, İran ve Rojhilat Kürdistanı’ndaki 18 kentte toplam 360 saldırı gerçekleştirildi. Saldırılarda 35 askeri üs ile birlikte Devrim Muhafızları merkezleri, Besic noktaları, askeri havaalanları, polis merkezleri, petrol depoları ve yer altındaki nükleer enerji tesisleri hedef alındı.

HRANA, son 24 saatte düzenlenen saldırılarda 17 sivilin yaşamını yitirdiğini, 8 sivilin ise yaralandığını bildirdi. Saldırıların en yoğun şekilde Tahran, İsfahan, Elborz, Hürmüzgan, Fars ve Mazenderan kentlerinde yaşandığı aktarıldı.

Resmi olmayan verilere göre ise 28 Şubat’tan bu yana İran'da 236’sı çocuk olmak üzere toplam 1.568 sivil yaşamını yitirdi.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
İran iran abbargosu iran cezaevi HRANA
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git