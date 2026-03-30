HRANA: Son 24 saatte İran 'da 17 sivil hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı

ABD merkezli İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), İsrail-ABD-İran savaşı kapsamında son 24 saatte düzenlenen saldırılara ilişkin bilanço raporunu yayımladı.

Rapora göre, İran ve Rojhilat Kürdistanı’ndaki 18 kentte toplam 360 saldırı gerçekleştirildi. Saldırılarda 35 askeri üs ile birlikte Devrim Muhafızları merkezleri, Besic noktaları, askeri havaalanları, polis merkezleri, petrol depoları ve yer altındaki nükleer enerji tesisleri hedef alındı.

HRANA, son 24 saatte düzenlenen saldırılarda 17 sivilin yaşamını yitirdiğini, 8 sivilin ise yaralandığını bildirdi. Saldırıların en yoğun şekilde Tahran, İsfahan, Elborz, Hürmüzgan, Fars ve Mazenderan kentlerinde yaşandığı aktarıldı.

Resmi olmayan verilere göre ise 28 Şubat’tan bu yana İran'da 236’sı çocuk olmak üzere toplam 1.568 sivil yaşamını yitirdi.

(EMK)