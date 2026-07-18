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YT: Yayın Tarihi: 18.07.2026 12:14 18 Temmuz 2026 12:14
 ~  SG: Son Güncelleme: 18.07.2026 12:19 18 Temmuz 2026 12:19
Okuma Okuma:  1 dakika

Hollanda'da 'su kıtlığı' ilan edildi

Hollanda, ülkenin su yönetiminde "seviye 2" olarak adlandırılan "fiili su kıtlığına" geçildiğini duyurdu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Hollanda'da 'su kıtlığı' ilan edildi
Fotoğraf: AA
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Hollanda'da hükümet tarafından yapılan açıklamada, ülkenin su yönetiminde "seviye 2" olarak adlandırılan "fiili su kıtlığına" geçildiği duyuruldu. Yağışların yetersiz kalması ve sıcak hava dalgasının etkisini sürdürmesiyle kuraklığın devam edebileceğine vurgu yapıldı.

Hollanda'da hükümet, uzun süredir etkisini gösteren kuraklık, yüksek sıcaklıklar ve ülkedeki Ren ve Maas nehirlerinde su seviyelerinin düşmesi nedeniyle "fiili su kıtlığı" ilan etti.

Uzun süredir devam eden sıcaklıklar etkili oldu

Hükümetten yapılan yazılı açıklamada, ülkenin su yönetiminde "seviye 2" olarak adlandırılan "fiili su kıtlığına" geçildiği ifade edildi.

Uzun süredir devam eden kuraklık, yüksek sıcaklıklar ile Ren ve Maas nehirlerinde su seviyelerinin temmuz ayı için olağan dışı seviyelere gerilemesiyle ülkede "fili su kıtlığı" ilan edildiği belirtilen açıklamada, su kaynaklarının daha sıkı şekilde yönetileceği aktarıldı.

Açıklamada, mevcut durumun içme suyunu etkilemediği kaydedilerek, vatandaşlara gereksiz su kullanımından kaçınmaları tavsiyesinde bulunuldu.

Yağışların yetersiz kalması ve sıcak hava dalgasının etkisini sürdürmesiyle kuraklığın devam edebileceğine işaret edildi.

Bu arada Hollanda'nın doğusundaki Nijmegen'de bulunan nehir ve su yollarında su seviyesinin kritik seviyelere düştüğü gözlemlendi.

(FY)

Haber Yeri
İstanbul
su kıtlığı ekoloji Hollanda
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