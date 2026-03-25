Her 10 kişiden 3’ü atıl işgücünde

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısının 2025’te bir önceki yıla göre 147 bin kişi azalarak 2 milyon 966 bin kişiye yükseldiğini açıkladı.

Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına dayanan verilere göre işsizlik oranı da 2025’te 0,4 puan azalarak yüzde 8,3 seviyesinde gerçekleşti.

İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 6,8 iken kadınlarda yüzde 11,3 olarak tahmin edildi.

İstihdam oranı yüzde 49

İstihdam edilenlerin sayısı 2025’te bir önceki yıla göre 54 bin kişi azalarak 32 milyon 566 bin kişi, istihdam oranı ise 0,5 puan azalarak yüzde 49 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 66,4 iken kadınlarda yüzde 32,1 olarak gerçekleşti.

İşgücüne katılma oranı yüzde 53,5

İşgücü de bir önceki yıla göre 200 bin kişi azalarak 35 milyon 533 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,7 puan azalarak yüzde 53,5 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 71,3, kadınlarda ise yüzde 36,2 oldu.

Genç nüfusta işsizlik oranı yüzde 15,3

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı 1 puan azalarak yüzde 15,3 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 11,7, kadınlarda ise yüzde 22,1 olarak tahmin edildi.

İstihdamın yüzde 59,0'ı hizmet sektöründe yer aldı

İstihdam edilenlerin yüzde 14'ü tarım, yüzde 20,2'si sanayi, yüzde 6,8'i inşaat, yüzde 59,0'ı ise hizmet sektöründe yer aldı.

Bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında hizmet sektörünün payı 1,1 puan, inşaat sektörünün payı 0,2 puan artarken, tarım sektörünün payı 0,8 puan, sanayi sektörünün payı ise 0,5 puan azaldı.

2025 yılında 4 milyon 560 bin kişi tarım sektöründe, 6 milyon 578 bin kişi sanayi sektöründe, 2 milyon 224 bin kişi inşaat sektöründe, 19 milyon 204 bin kişi hizmet sektöründe istihdam edildi.

Bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında istihdam edilenlerin sayısı tarım sektöründe 267 bin, sanayi sektöründe 168 bin kişi azalırken, inşaat sektöründe 62 bin, hizmet sektöründe 318 bin kişi arttı.

Atıl işgücü oranı yüzde 29,7 oldu

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2025 yılında bir önceki yıla göre 3 puan artarak yüzde 29,7 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 19,6 iken, işsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı yüzde 19,9 olarak gerçekleşti.

Öte yandan işsizlik oranı en düşük il yüzde 4 ile Ardahan, istihdam oranı en yüksek il yüzde 58,1 ile Artvin ve işgücüne katılma oranı en yüksek il de yine yüzde 61,3 ile Artvin oldu.

Buna karşılık işsizlik oranı en yüksek il (yüzde 13,8), en düşük istihdam olan il (yüzde 32,9) ve en düşük işgücüne katılım (yüzde 38,1) ise Hakkari'de ölçüldü.

