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YT: Yayın Tarihi: 03.08.2026 15:43 3 Ağustos 2026 15:43
 ~  SG: Son Güncelleme: 03.08.2026 15:54 3 Ağustos 2026 15:54
Okuma Okuma:  1 dakika

Hengaw: İran rejimi 1 ayda 67 kişiyi idam etti

Hengaw İnsan Hakları Örgütü, Temmuz ayı idam verilerini açıkladı. Rapora göre 9'u siyasi tutuklu olmak üzere 67 kişiyi idam edildi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Hengaw: İran rejimi 1 ayda 67 kişiyi idam etti
Kezvin Merkez Cezaevi/iranhr.net
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Norveç/Oslo merkezli Hengaw İnsan Hakları Örgütü, İran rejiminin Temmuz ayına ilişkin idam verilerini yayınladı. İnternet sitesinde yayımlanan rapordaki verilere göre, 67 kişi idam edildi.

"Ailelerine haber verilmedi"

Raporda ayrıca, idam edilenler arasında suçu 16 yaşındayken işlediği belirtilen 18 yaşındaki Beluç genç Meysem İrendegani'nin de bulunduğu ifade edildi. Raporda, Temmuz ayında gerçekleştirilen 67 infazın yalnızca 8'i yani yüzde 12'si İran'ın resmî makamları veya yargıya bağlı medya kuruluşları tarafından kamuoyuna duyuruldu.

7 mahkumun ailelerine haber verilmeden ve son görüşme hakkı tanınmadan gizlice idam edilirken, 2 mahkûm ise kamuya açık şekilde idam edildi.

Geçtiğimiz ay içerisinde, Ocak ayı protestoları ve 'Jin, jiyan, azadî' devrimi kapsamında gözaltına alınanlar da dahil olmak üzere en az 9 siyasi ve dini mahkûm 'muharebe (Allah'a karşı savaş açma)', 'casusluk' ve benzeri güvenlik suçlamalarıyla idam edildi.

(FY)

Haber Yeri
İstanbul
Hengaw İnsan Hakları Örgütü İran idam tutuklu Siyasi ayrımcılık
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