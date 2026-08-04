ENGLISH KURDÎ
JTI Certified
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
KADIN
YT: Yayın Tarihi: 04.08.2026 08:45 4 Ağustos 2026 08:45
 ~  SG: Son Güncelleme: 04.08.2026 08:49 4 Ağustos 2026 08:49
Okuma Okuma:  3 dakika

Havle Kadın Derneği’nden Konca Kuriş Konferansı’na çağrı

Katkı sunmak isteyenler için çağrı metni ve başvuru süreci derneğin internet sitesi üzerinden erişime açıldı. Başvurular, bildiri, panel, atölye ve poster sunumu önerileri için kabul ediliyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Havle Kadın Derneği’nden Konca Kuriş Konferansı’na çağrı
Facebook Twitter Whatsapp Bluesky

Havle Kadın Derneği, 14-15 Kasım 2026 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenecek “Asıl BİZ Bu Oyunu Bozarız!”: 2026 Uluslararası Konca Kuriş Örgütlenme ve Aktivizm Konferansı için katkı çağrısı yaptı.

Konca Kuriş’in anısını yaşatmak amacıyla 2024 yılında ilki düzenlenen konferansın ikincisi, bu yıl “umut” teması etrafında gerçekleştirilecek. Dernek; araştırmacıları, akademisyenleri, öğrencileri, aktivistleri, sanatçıları, sivil toplum çalışanlarını ve feminist mücadeleye katkı sunmak isteyen herkesi konferansa katılmaya davet ediyor.

Havle Kadın Derneği, Konca Kuriş’in adını yalnızca bir anma vesilesi olarak değil, onun cesaretini, sorguladığı meseleleri ve açtığı mücadele alanını büyütmek için yaşattığını belirtiyor. İslam adına meşrulaştırılan kadın düşmanlığını sorgulayan Konca Kuriş’in mirasının, bugün Müslüman feministlerin mücadelesinde yaşamaya devam ettiği vurgulanıyor.

Dernek, Konca Kuriş’in mirasını; eşitsizlikleri sorgulayan, mevcut kuralları değiştirmeye çalışan ve yeni ihtimalleri birlikte kurmayı hedefleyen “oyunbozan” feministlerin ortak mirası olarak tanımlıyor.

“Umudu çoğaltmaya her zamankinden fazla ihtiyaç var”

Konferans çağrısında, günümüzde dünyanın birçok yerinde toplumsal cinsiyet karşıtı hareketlerin güçlendiğine, kadınların ve LGBTİ+’ların haklarının hedef alındığına dikkat çekildi.

Feminist bilgi üretiminin ve dayanışma ağlarının değersizleştirilmeye çalışıldığı bu dönemde, farklı deneyimlerden ve yerel örgütlenmelerden beslenen kesişimsel feminist dayanışmayı güçlendirmenin önemine vurgu yapıldı.

Havle Kadın Derneği, konferansı yalnızca akademik bildirilerin sunulduğu bir alan olarak değil; farklı bilgi biçimlerinin, deneyimlerin ve mücadele pratiklerinin buluştuğu katılımcı bir zemin olarak kurguladığını açıkladı.

Konferansta tamamlanmış ya da devam eden araştırmaların yanı sıra saha deneyimleri, kolektif çalışmalar, sanat üretimleri ve yeni fikirlerin de yer alması hedefleniyor.

Bildiri, poster ve atölye başvuruları alınacak

Konferans kapsamında şu katkı türleri için başvurular değerlendirilecek:

  • Sözlü sunumlar: Araştırmalar, saha deneyimleri, teorik tartışmalar, deneyim aktarımları ve devam eden çalışmalar
  • Poster sunumları: Araştırmalar, projeler, yerel girişimler, kolektif üretimler ve sanat çalışmalarının katılımcılarla buluşacağı sunumlar
  • Atölyeler: Bilgi ve deneyim paylaşımını merkeze alan katılımcı odaklı çalışmalar

Konferans programı gelen başvurular doğrultusunda oluşturulacak.

Tartışma başlıkları arasında beden, din, emek ve medya da var

Konferansta ele alınması planlanan başlıklar arasında şunlar yer alıyor:

  • Barış çalışmaları
  • Bekârlık, evlilik ve boşanma
  • Beden
  • Cinsellik
  • Din ve toplumsal cinsiyet
  • Doğum ve kürtaj
  • Ekoloji çalışmaları
  • Emek
  • Engellilik ve sağlamcılık
  • Kesişimsellik ve feminist öznelik
  • Kuir çalışmalar
  • Kültür ve sanat
  • Medya ve dijital aktivizm
  • Örtünme(me) deneyimleri
  • Sağlık ve tıbbi müdahaleler

Dernek, bu başlıklarla sınırlı olmamak üzere konferansın genel çerçevesiyle ilişkili farklı katkılara da açık olduğunu duyurdu.

Son başvuru tarihi 21 Ağustos 2026

Konferansa katkı sunmak isteyenlerin sözlü sunum, poster sunumu veya atölye önerileriyle başvuru yapabileceği belirtildi.

Başvurular 1 Ağustos 2026’da başladı. Bildiri özetlerinin son gönderim tarihi ise 21 Ağustos 2026 olarak açıklandı.

Sözlü sunum özetlerinin 300 kelimeyi aşmaması ve metnin sonunda 3-5 anahtar kelimeye yer verilmesi istendi.

Havle Kadın Derneği, çağrısı şöyle: 

“Konca Kuriş’in cesaretinden ilham alarak; birlikte düşünmek, birlikte üretmek ve oyunu birlikte bozmak için 14-15 Kasım 2026’da İstanbul’da buluşalım.”

Başvuru formu: https://forms.gle/5r9niJ5fAegwTWqbA

“Konca Kuriş Ülkede Kendine Yer Bulamadı”
BURÇAK GÖREL/KÜLTÜRHANE HABERİ
“Konca Kuriş Ülkede Kendine Yer Bulamadı”
19 Mart 2020

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
konca kuriş Havle Kadın Derneği konferans
ilgili haberler
Kılıçdaroğlu'ndan Konca Kuriş'li yeni video
19 Mayıs 2023
/haber/kilicdaroglu-ndan-konca-kuris-li-yeni-video-279018
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
Kılıçdaroğlu'ndan Konca Kuriş'li yeni video
19 Mayıs 2023
/haber/kilicdaroglu-ndan-konca-kuris-li-yeni-video-279018
Sayfa Başına Git