Havle Kadın Derneği’nden Konca Kuriş Konferansı’na çağrı

Havle Kadın Derneği, 14-15 Kasım 2026 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenecek “Asıl BİZ Bu Oyunu Bozarız!”: 2026 Uluslararası Konca Kuriş Örgütlenme ve Aktivizm Konferansı için katkı çağrısı yaptı.

Konca Kuriş’in anısını yaşatmak amacıyla 2024 yılında ilki düzenlenen konferansın ikincisi, bu yıl “umut” teması etrafında gerçekleştirilecek. Dernek; araştırmacıları, akademisyenleri, öğrencileri, aktivistleri, sanatçıları, sivil toplum çalışanlarını ve feminist mücadeleye katkı sunmak isteyen herkesi konferansa katılmaya davet ediyor.

Havle Kadın Derneği, Konca Kuriş’in adını yalnızca bir anma vesilesi olarak değil, onun cesaretini, sorguladığı meseleleri ve açtığı mücadele alanını büyütmek için yaşattığını belirtiyor. İslam adına meşrulaştırılan kadın düşmanlığını sorgulayan Konca Kuriş’in mirasının, bugün Müslüman feministlerin mücadelesinde yaşamaya devam ettiği vurgulanıyor.

Dernek, Konca Kuriş’in mirasını; eşitsizlikleri sorgulayan, mevcut kuralları değiştirmeye çalışan ve yeni ihtimalleri birlikte kurmayı hedefleyen “oyunbozan” feministlerin ortak mirası olarak tanımlıyor.

“Umudu çoğaltmaya her zamankinden fazla ihtiyaç var”

Konferans çağrısında, günümüzde dünyanın birçok yerinde toplumsal cinsiyet karşıtı hareketlerin güçlendiğine, kadınların ve LGBTİ+’ların haklarının hedef alındığına dikkat çekildi.

Feminist bilgi üretiminin ve dayanışma ağlarının değersizleştirilmeye çalışıldığı bu dönemde, farklı deneyimlerden ve yerel örgütlenmelerden beslenen kesişimsel feminist dayanışmayı güçlendirmenin önemine vurgu yapıldı.

Havle Kadın Derneği, konferansı yalnızca akademik bildirilerin sunulduğu bir alan olarak değil; farklı bilgi biçimlerinin, deneyimlerin ve mücadele pratiklerinin buluştuğu katılımcı bir zemin olarak kurguladığını açıkladı.

Konferansta tamamlanmış ya da devam eden araştırmaların yanı sıra saha deneyimleri, kolektif çalışmalar, sanat üretimleri ve yeni fikirlerin de yer alması hedefleniyor.

Bildiri, poster ve atölye başvuruları alınacak

Konferans kapsamında şu katkı türleri için başvurular değerlendirilecek:

Sözlü sunumlar: Araştırmalar, saha deneyimleri, teorik tartışmalar, deneyim aktarımları ve devam eden çalışmalar

Araştırmalar, saha deneyimleri, teorik tartışmalar, deneyim aktarımları ve devam eden çalışmalar Poster sunumları: Araştırmalar, projeler, yerel girişimler, kolektif üretimler ve sanat çalışmalarının katılımcılarla buluşacağı sunumlar

Araştırmalar, projeler, yerel girişimler, kolektif üretimler ve sanat çalışmalarının katılımcılarla buluşacağı sunumlar Atölyeler: Bilgi ve deneyim paylaşımını merkeze alan katılımcı odaklı çalışmalar

Konferans programı gelen başvurular doğrultusunda oluşturulacak.

Tartışma başlıkları arasında beden, din, emek ve medya da var

Konferansta ele alınması planlanan başlıklar arasında şunlar yer alıyor:

Barış çalışmaları

Bekârlık, evlilik ve boşanma

Beden

Cinsellik

Din ve toplumsal cinsiyet

Doğum ve kürtaj

Ekoloji çalışmaları

Emek

Engellilik ve sağlamcılık

Kesişimsellik ve feminist öznelik

Kuir çalışmalar

Kültür ve sanat

Medya ve dijital aktivizm

Örtünme(me) deneyimleri

Sağlık ve tıbbi müdahaleler

Dernek, bu başlıklarla sınırlı olmamak üzere konferansın genel çerçevesiyle ilişkili farklı katkılara da açık olduğunu duyurdu.

Son başvuru tarihi 21 Ağustos 2026

Konferansa katkı sunmak isteyenlerin sözlü sunum, poster sunumu veya atölye önerileriyle başvuru yapabileceği belirtildi.

Başvurular 1 Ağustos 2026’da başladı. Bildiri özetlerinin son gönderim tarihi ise 21 Ağustos 2026 olarak açıklandı.

Sözlü sunum özetlerinin 300 kelimeyi aşmaması ve metnin sonunda 3-5 anahtar kelimeye yer verilmesi istendi.

Havle Kadın Derneği, çağrısı şöyle:

“Konca Kuriş’in cesaretinden ilham alarak; birlikte düşünmek, birlikte üretmek ve oyunu birlikte bozmak için 14-15 Kasım 2026’da İstanbul’da buluşalım.”

Başvuru formu: https://forms.gle/5r9niJ5fAegwTWqbA

BURÇAK GÖREL/KÜLTÜRHANE HABERİ “Konca Kuriş Ülkede Kendine Yer Bulamadı”

(EMK)