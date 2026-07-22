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YT: Yayın Tarihi: 22.07.2026 12:20 22 Temmuz 2026 12:20
 ~  SG: Son Güncelleme: 22.07.2026 12:21 22 Temmuz 2026 12:21
Okuma Okuma:  1 dakika

Hatay’da sokakta bulunan maymun koruma altına alındı

Sağlık kontrolünden geçirilen maymun, Tarsus Doğa Parkı’na gönderilecek.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Hatay’da sokakta bulunan maymun koruma altına alındı
Fotoğraflar: Anadolu Ajansı
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Hatay’ın Antakya ilçesinde Serinyol Mahallesi’nde sokakta maymun görenler, durumu yetkililere bildirdi. 

İhbar üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü ekiplerince bölgede çalışma başlatıldı.

Büyükşehir Belediyesi ve AFAD ekiplerinin de desteğiyle yakalanan maymun, Hatay DKMP Şube Müdürlüğü’ne getirildi.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, sağlık kontrolünden geçirilen maymun, Tarsus Doğa Parkı’na gönderilecek.

Bir kişiyi hafif şekilde yaraladığı iddia edilen maymunun bölgeye nasıl geldiğine ilişkin inceleme başlatıldı.

(TY)

Haber Yeri
İstanbul
hatay maymun DKMP
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