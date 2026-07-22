Hatay’da sokakta bulunan maymun koruma altına alındı
Sağlık kontrolünden geçirilen maymun, Tarsus Doğa Parkı’na gönderilecek.
Hatay’ın Antakya ilçesinde Serinyol Mahallesi’nde sokakta maymun görenler, durumu yetkililere bildirdi.
İhbar üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü ekiplerince bölgede çalışma başlatıldı.
Büyükşehir Belediyesi ve AFAD ekiplerinin de desteğiyle yakalanan maymun, Hatay DKMP Şube Müdürlüğü’ne getirildi.
Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, sağlık kontrolünden geçirilen maymun, Tarsus Doğa Parkı’na gönderilecek.
Bir kişiyi hafif şekilde yaraladığı iddia edilen maymunun bölgeye nasıl geldiğine ilişkin inceleme başlatıldı.
(TY)
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.