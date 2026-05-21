İKLİM KRİZİ
YT: Yayın Tarihi: 21.05.2026 14:30 21 Mayıs 2026 14:30
 ~  SG: Son Güncelleme: 21.05.2026 14:32 21 Mayıs 2026 14:32
Okuma Okuma:  2 dakika

Hatay’da etkili olan sağanakta iki kişi ve on binlerce hayvan hayatını kaybetti

Tokat’ta ise taşkın riski nedeniyle 4 binin üzerinde hane tahliye edildi.

BİA Haber Merkezi

Yüzde 100 doluluğa ulaşan Almus Barajı, (Fotoğraf: Anadolu Ajansı)

Hatay’da etkili olan sağanakta iki kişi ve on binlerce hayvan hayatını kaybetti, dört kişi yaralandı. 

Yollarda ve köprülerde çökmeler meydana gelirken çok sayıda ev ve iş yerini su bastı, araçlar zarar gördü. 

Antakya ilçesi Bağrıyanık Mahallesi’nde sağanak nedeniyle bir yolun istinat duvarının çökmesine ilişkin konuşan mahalle sakinlerinden Hamza Çeker, gazetecilere, yolun daha önce de çöktüğünü söyledi.

Ekiplerin sahada olduğunun ve özellikle riskli alanlarla ilgili her türlü tedbiri aldıklarının altını çizen Hatay Valisi Mustafa Masatlı ise şöyle dedi:

“İlimiz genelinde 4 ilçemizde Antakya, Defne, Kumlu ve Samandağ'da yaklaşık 25 bin dekar alanda tarım ürününün de zarar gördüğünü şu an itibarıyla tespit ettik. Diğer taraftan 10 bin 500 kanatlı hayvanın, 80 büyükbaş ve 40 küçükbaş hayvanın telef olduğunu ekiplerimiz tespit etti.”

Masatlı, Samandağ’daki tüm okullarda ve Antakya’da beş okulda eğitime ara verildiğini de açıkladı. 

Tokat Almus Barajı, yüzde 100 doluluğa ulaştı

Öte yandan, Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Ali Hamza Pehlivan, Tokat’ta taşkın riski nedeniyle 4 binin üzerinde hanenin tahliyesinin gerçekleştirildiğini, yaklaşık 15 bin kişinin güvenli bölgelere alındığını bildirdi.

Pehlivan, Tokat AFAD Müdürlüğündeki Afet Koordinasyon Toplantısı’nın ardından gazetecilere, kentte afete müdahale ile risk azaltma çalışmalarının eş güdüm içinde gerçekleştirildiğini söyledi.

Turhal ilçesinde ve merkeze doğru olan bölgelerde tahkimatların yapıldığına dikkati çeken Pehlivan, Almus Barajı’nın yüzde 100 doluluğa ulaşmasıyla dolusavaktan (suyun bir baraj veya su setinden aşağıya doğru, tipik olarak barajlı nehrin nehir yatağına kontrollü olarak salınmasını sağlamak için kullanılan yapı) su atmaya başladığını belirtti.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, Pehlivan, bu süreçte tarım arazileriyle ilgili de tespit yapıldığına işaret ederek, evlerle ilgili hasar tespitlerinin sürdüğünü anlattı.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da çalışmaları yakından takip ettiğini belirten Pehlivan, “Diğer bütün illerde benzer hadiselerde olduğu gibi azami hassasiyetle, talimatları da her zaman bir an evvel bu tedbirlerin alınması, müdahale yapılması, yaraların sarılması yönünde oluyor. Yurdumuzdaki bütün illerdeki gelişmeleri de takip ediyoruz,” diye konuştu. (TY)

sel taşkın hatay tokat
