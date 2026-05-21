Hatay’da etkili olan sağanakta iki kişi ve on binlerce hayvan hayatını kaybetti, dört kişi yaralandı.

Yollarda ve köprülerde çökmeler meydana gelirken çok sayıda ev ve iş yerini su bastı, araçlar zarar gördü.

Antakya ilçesi Bağrıyanık Mahallesi’nde sağanak nedeniyle bir yolun istinat duvarının çökmesine ilişkin konuşan mahalle sakinlerinden Hamza Çeker, gazetecilere, yolun daha önce de çöktüğünü söyledi.

Ekiplerin sahada olduğunun ve özellikle riskli alanlarla ilgili her türlü tedbiri aldıklarının altını çizen Hatay Valisi Mustafa Masatlı ise şöyle dedi:

“İlimiz genelinde 4 ilçemizde Antakya, Defne, Kumlu ve Samandağ'da yaklaşık 25 bin dekar alanda tarım ürününün de zarar gördüğünü şu an itibarıyla tespit ettik. Diğer taraftan 10 bin 500 kanatlı hayvanın, 80 büyükbaş ve 40 küçükbaş hayvanın telef olduğunu ekiplerimiz tespit etti.”

Masatlı, Samandağ’daki tüm okullarda ve Antakya’da beş okulda eğitime ara verildiğini de açıkladı.