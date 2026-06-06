Halkevleri Orhan Sarıbal’ı ihraç etti
Sarıbal, oy birliği ile Halkevleri'nden ihraç edildi.
Halkevleri 29. Olağan Genel Kurulu, Ankara'da Mimar Mühendisler Odası (MMO) Eğitim ve Kültür Merkezi'nde yapıldı.
CHP'ye yönelik “mutlak butlan” kararına destek veren partinin Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal'ın durumu, Genel Kurul'da gündeme geldi. MA'nın haberine göre, Sarıbal, oy birliği ile Halkevleri'nden ihraç edildi.
Sarıbal, “mutlak butlan” kararı ile CHP’nin başına getirilen Kemal Kılıçdaroğlu’nun oluşturduğu Merkez Yürütme Kurulu’nda (MYK) yer aldı.
(EMK)
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