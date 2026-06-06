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YT: Yayın Tarihi: 06.06.2026 16:53 6 Haziran 2026 16:53
 ~  SG: Son Güncelleme: 06.06.2026 16:55 6 Haziran 2026 16:55
Okuma Okuma:  1 dakika

Halkevleri Orhan Sarıbal’ı ihraç etti

Sarıbal, oy birliği ile Halkevleri'nden ihraç edildi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Halkevleri Orhan Sarıbal’ı ihraç etti
*Orhan Sarıbal, polisin CHP Genel Merkezi'ne saldırdığı dakikalarda içeriye bakıyor.

Halkevleri 29. Olağan Genel Kurulu, Ankara'da Mimar Mühendisler Odası (MMO) Eğitim ve Kültür Merkezi'nde yapıldı.

CHP'ye yönelik “mutlak butlan” kararına destek veren partinin Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal'ın durumu, Genel Kurul'da gündeme geldi. MA'nın haberine göre, Sarıbal, oy birliği ile Halkevleri'nden ihraç edildi.

Sarıbal, “mutlak butlan” kararı ile CHP’nin başına getirilen Kemal Kılıçdaroğlu’nun oluşturduğu Merkez Yürütme Kurulu’nda (MYK) yer aldı.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
orhan sarıbal mutlak butlan CHP
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