Hâkim ve savcılar için “örgüt tahmini” yapan yapay zekâ sistemi

Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü, “CBS Örgüt Tahmin Projesi” adı verilen yapay zekâ uygulamasının hâkim ve savcıların kullanımına açıldığını duyurdu.

Bakanlığın 26 Haziran 2026 tarihli duyurusunda, yapay zekâ destekli sistemin dava dosyalarındaki verileri analiz ederek dosyanın hangi örgütle bağlantılı olabileceğini tahmin ettiği ifade edildi.

Adalet Bakanlığı, uygulamanın “yanlış veya eksik örgüt kaydı yapılmasının önüne geçmek” amacıyla geliştirildiğini açıkladı.

Duyuruda, “Yerli ve milli kaynaklarımızla geliştirilen yapay zekâ destekli CBS Örgüt Tahmin Projesi, dava dosyasını analiz ederek dosyadaki bilgilerden hangi örgütle bağlantı olabileceğini tahmin ederek yanlış veya eksik örgüt kaydının önüne geçiyor” denildi.

Bakanlığın açıklamasına göre sistem, dava dosyalarındaki örgüt bilgilerini, sistemde kayıtlı “terör örgütü” verileriyle otomatik olarak eşleştiriyor. Uygulamanın, insan kaynaklı hataları ve eksik veri girişlerini azaltmayı hedeflediği kaydedildi.

Adalet Bakanlığı, projenin adli istatistik verileri ve denetçi kuruluşların talep ettiği raporların doğruluğunu artıracağını, yargı sistemindeki veri yönetiminin kalitesini yükselteceğini iddia etti.

Açıklamada, “CBS Örgüt Tahmin Projesi” ile yargılama sürelerinin kısalacağı ve hâkim ile savcıların karar süreçlerinde destek alabilecekleri bir dijital asistana kavuşacağı ifade edldi.

Bakanlık ayrıca yapay zekâ destekli uygulamayla Türkiye’nin “yargıda yapay zekâ kullanan öncü ülkeler arasına girdiğini” duyurdu.

Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama şöyle: "Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen yapay zekâ modeli ‘CBS Örgüt Tahmin Projesi’ hâkim ve savcılarımıza hizmet sunuyor.Genel Müdürlüğümüz tarafından Yerli ve Milli Kaynaklarımızla geliştirilen yapay zekâ destekli ‘CBS Örgüt Tahmin Projesi’, dava dosyasını analiz ederek dosyadaki bilgilerden hangi örgütle bağlantı olabileceğini tahmin ederek yanlış veya eksik örgüt kaydı yapılmasının önüne geçiyor.Hâkim ve savcılarımıza yargılama faaliyeti esnasında yardımcı olan ‘CBS Örgüt Tahmini Projesi’; örgüt bilgilerini, sistemde kayıtlı terör örgütü bilgileriyle otomatik olarak eşleştirerek insan kaynaklı hataları ve eksik veri girişlerini engelliyor.Adli istatistik verileri ve denetçi kuruluşların talep ettiği raporların doğruluğunu önemli ölçüde artıran ‘CBS Örgüt Tahmin Projesi’, yargı sistemimizin veri yönetim kalitesini de yükseltiyor.CBS Örgüt Tahmini Projesi’ ile yargılama süreleri kısalıyor.CBS Örgüt Tahmini Projesi ile tüm hâkim ve savcılarımız karar süreçlerinde kendilerine destek ve yardımcı olabilecek bir dijital asistana kavuşmuş oldu.CBS Örgüt Tahmin Projesi ile yargıda yapay zekâ kullanan öncü ülkeler arasına da girmeyi başardıGenel Müdürlüğümüz, CBS Örgüt Tahmin Projesi gibi insan odaklı yapay zekâ hamleleri ve projeleri geliştirmeye azim ve kararlılıkla devam etmektedir."

(EMK)