Hak savunucusu ve DTSO Meclis Başkanı Nevin İl yaşamını yitirdi

Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden hak savunucusu ve Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Meclis Başkanı Nevin İl yaşamını yitirdi. Son bir haftadır zatürre nedeniyle tedavi gören İl, birkaç gündür İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede entübe edilmişti.

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Nevin İl'in cenazesi, gece saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Diyarbakır'a getirildi. Diyarbakır Havalimanı'nda ailesi, DTSO Meclisi ve Yönetim Kurulu üyeleri ile yakınları tarafından karşılanan İl, bugün (7 Temmuz) Yeniköy Mezarlığı'nda düzenlenecek cenaze töreninin ardından Yeniköy Aile Kabristanı'nda toprağa verilecek. Taziyeler ise Kayapınar ilçesindeki Örfioğlu Vakfı Taziye Evi'nde kabul edilecek.

Kadın hakları mücadelesi, sivil toplum çalışmaları ve iş dünyasındaki faaliyetleriyle tanınan Nevin İl'in hayatını kaybetmesinin ardından onu seven insanlar sosyal medyada mesaj yayımladı.

"Onu tanımak büyük onurdu"

DEM Parti Kadın Meclisi Sözcüsü Halide Türkoğlu, yayımladığı başsağlığı mesajında Nevin İl'i kadın emeğinin görünür olması ve kadınların üretimde daha güçlü yer alması için verdiği mücadeleyle hatırlayacaklarını belirtti. Türkoğlu, İl'in kadın özgürlük mücadelesinde bıraktığı izlerin unutulmayacağını vurgulayarak ailesine, çalışma arkadaşlarına ve sevenlerine başsağlığı diledi.

Nevin İl'in uzun yıllardır hekimliğini yapan Halis Yerlikaya da duygusal bir mesaj paylaştı. Yerlikaya, İl'in 16 yılı aşkın süredir hastalığına karşı büyük bir direnç gösterdiğini belirterek, "En zor dönemlerinde bile umudunu korudu, çevresine güç verdi. Onu tanımak benim için büyük bir onurdu. Ardında sevgi, mücadele ve umut dolu bir yaşam bıraktı" dedi.

"Anısı mücadelemizde yaşayacak"

PSK Genel Başkanı Bayram Bozyel de yayımladığı taziye mesajında, Nevin İl'in çocukluk yıllarından itibaren Kürt siyasal hareketi içinde yer aldığını, partinin gençlik, kadın ve basın çalışmalarında görev üstlendiğini belirtti. Bozyel, İl'in yaşamının en verimli yıllarını Kürt halkının özgürlük mücadelesine adadığını, son yıllarda ise iki dönem boyunca DTSO Meclis Başkanlığı görevini yürüttüğünü anımsatarak, "Onun erken ölümü hepimizi derinden üzdü. Anısı mücadelemizde yaşamaya devam edecek" dedi.

"Dayanışmayı büyüttü"

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Serra Bucak ise Nevin İl'in Diyarbakır için önemli bir değer olduğunu belirtti. İl'in kadın hareketine, iş dünyasına ve kentin demokratik yaşamına önemli katkılar sunduğunu söyleyen Bucak, kadınların ekonomik ve toplumsal hayatta daha güçlü yer alması için uzun yıllar emek verdiğini ifade etti. Kayyum sürecinin ardından yürütülen ortak çalışmalarda birlikte görev yaptıklarını anımsatan Bucak, Nevin İl'i dayanışmayı büyüten, kadınların öncülüğünü savunan ve barış ile demokrasi mücadelesine katkı sunan önemli bir isim olarak anacaklarını söyledi. Ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı diledi.

(EMK)