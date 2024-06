Hak savunucularından sokaktaki hayvanlar için dört bir yanda #AdaletMitingi

Adalet ve Kalkınma Partisi’nin (AKP) "Hayvanları Koruma Kanunu"nda yapmayı planladığı değişikliği protesto etmek için bugün hayvan hakları savunucuları Türkiye genelinde bir araya geldi.

İstanbul'dan Sivas'a, İzmir'den Mersin'e, Antalya'dan Giresun'a dört bir yanda yapılan adalet mitinglerinde "Öldüren değil, yaşatan yasa istiyoruz" denildi.

Sokakta yaşayan hayvanları ve esasen tüm toplumu ilgilendiren yasa değişikliğinin henüz kesin olmayan taslağına göre, barınaklara bırakılan/barınaklarda yaşayan köpekler 30 gün içerisinde “sahiplenilmezse” enjeksiyon ile uyutulacak, yani öldürülecek. “Sahiplenilen” ve uyutulan köpeklerden sonra boşalan barınaklara yeni köpekler getirilecek ve süreç bu şekilde ilerleyecek.

"Hayvan düşmanlığı, faşizm inşasının önemli ayaklarından biri"

Yenikapı'da kitlesel miting

İstanbul’daki eylemlerin adresi Yenikapı Miting Alanı oldu. “Hayvan, kadın, çocuk doğa için adalet" sloganıyla yapılan mitinge çeşitli siyasi partiler, demokratik kitle örgütleri, kadın örgütleri ve hukukçuların yanı sıra birçok kentten hayvan hakları savunucuları da katıldı.

Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre, "Uyutma aşıla, kısırlaştır yaşat", "Yasalar can verir can almaz", "Bu dünyada bizler de varız", "Yaşamak istiyorum", "Her canlının yaşama hakkı vardır" ve "Hayvanlara adalet" dövizlerinin taşındığı mitingde, sık sık "İnsana hayvana yeryüzüne özgürlük", "Mazluma kalkan eller kırılsın", "İşkenceye zulme hayır", "Hak hukuk adalet", "Birleşe birleşe kazanacağız" sloganları atıldı.

“Bütün canlıları koruyacağız”

Mitingin açılış konuşmasını yapan Hayvan Haklarını Koruma Federasyonu Başkan Yardımcısı Jale İyem, hayvanların katledilmesine izin vermeyeceklerini belirterek şöyle konuştu:

“Her gün çocuklar, kadınlar ve doğamız vahşi insanların kurbanı oluyor. Çözüm yolları hayvanları ve tüm canlıları katletmek değil. Neden hayvanları kısırlaştırmak yerine öldürmeyi planlıyorsunuz? Hayvan severlere 'sahiplenin' diyorsunuz ama belediyelerde buna dair hiçbir çalışma yapmıyorsunuz. Hayvan severler, hayvanları korumak için ellerinden geleni yapacaklar. 20 yıldır 5199 sayılı Kanun layıkıyla yerine getirilseydi bugün burada olmazdık. Bütün canlıları koruyacağız.”

“Neden çözümü katliamda buluyoruz?”

Veteriner hekim Zehra Senem Karslı ise 28 yıldır sokak hayvanları için çalışma yürüttüğünü belirterek, "Bu ülkeye ihtiyaç olan tek şey adalet" dedi.

Tüm canlılar için adalet istediklerinin altını çizen Karslı, "Çocuklara, kadınlara ve her canlı için adalet gerekli. Neden çözümü katliamda buluyoruz? Kimi insanlar kendi imkanlarıyla sokak hayvanlarını besledi ve kısırlaştırdı. Bu gerçek ise sadece bizim değil, devletin sorumluluğundadır" dedi.

Miting, hayvan hakları savunucuları, kadın örgütleri ve adalet mücadelesi verenlerin konuşmalarının ardından sona erdi.

“Hayvanların üretilmesini kimse gündemleştirmiyor”

*Eskişehir (Fotoğraf: İstikbal Gazetesi)

*Giresun (Fotoğraf: Yeşil Giresun)

*İzmir (Fotoğraf: İz Gazete)