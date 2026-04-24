HABER
YT: Yayın Tarihi: 24.04.2026 11:54 24 Nisan 2026 11:54
 ~  SG: Son Güncelleme: 24.04.2026 17:07 24 Nisan 2026 17:07
Okuma Okuma:  2 dakika

Hak savunucuları, sokaktaki hayvanlar için Ankara’da buluşuyor

“Katliam yasası yürürlüğe gireli neredeyse 2 yıl oluyor. Bu sürede kaç hayvan katledildi, kaç hayvan kan kokan barınaklara hapsedildi; sayısını dahi bilemiyoruz.”

BİA Haber Merkezi

Fotoğraf: Canva

Sokakta yaşayan hayvanlara yönelik “katliam yasası”na karşı uzun süredir kampanya ve eylemler düzenleyen Hayvan Yaşam Özgürlük İnisiyatifi, Yaşatacağız Platformu ve İzmir Yaşam Hakkı Savunucuları, hayvanlar için 25 Nisan Cumartesi günü Ankara’da bir araya gelecek.

Platformlar, saat 16.00’da Ankara Kolej Metrosu önünde başlayacak ve Sakarya Caddesi’nde sona erecek kitlesel bir yürüyüş ve basın açıklaması gerçekleştirecek.

İçişleri Bakanlığı, yaklaşık 1 milyon hayvanın toplatıldığını duyurdu
22 Nisan 2026

“Bu gidişata dur demek için”

Hak savunucuları, bu bağlamda yaptıkları ortak açıklamada, yaşamdan yana olan herkesi eylemlerine davet ederek şöyle dedi:

Katliam yasası yürürlüğe gireli neredeyse 2 yıl oluyor. Bu sürede kaç hayvan katledildi, kaç hayvan işkence gördü, kaç hayvan kan kokan barınaklara hapsedildi, yaşadıkları yerden koparıldı; sayısını dahi bilemiyoruz. Yalnızca kamuoyuna yansıyan vakaları biliyoruz. Bildiklerimiz, duyduklarımız hepimizin kanını dondururken her gün yeni bir katliam ve toplama haberine uyanıyoruz. Katliam yasanın yürürlüğe girmesi ile yurt çapında artan hayvana yönelik şiddet, işkence ve katliam vakaları arasında bağlantı olduğunu görmek hiç zor değil.

Yasa değişiklikleri hayvanlara yönelik nefreti ve şiddeti meşrulaştırıyor, hatta teşvik ediyor, körüklüyor. Bu gidişata dur demek için, toplumun ezici çoğunluğunun yasaya karşı olduğunu vurgulamak için Ankara’dan ses yükselteceğiz. Basın açıklamamıza tüm basın mensuplarını davet ediyor; bu hayati mesele için tüm hayvan hakkı savunucularını da 25 Nisan Cumartesi günü 16.00’da Ankara’da Kolej metrosu önünde başlayıp Sakarya Caddesi’nde sona erecek olan kitlesel eylemimize katılmaya ve ‘Barınaklarda Hayat Yok, Sokaklarda Olacak’ demeye davet ediyoruz.

Açıklamada ayrıca, farklı kentlerden Ankara’ya katılımı kolaylaştırmak için İstanbul, İzmir, Kocaeli, Tekirdağ, Antalya ve Adana başta olmak üzere birçok kentten ücretsiz otobüs kaldırılacağı belirtildi.

Eylem bilgisi:
25 Nisan Cumartesi – Saat 16.00
Ankara Kolej Metro çıkışı → Sakarya Caddesi

(TY)

Haber Yeri
İstanbul
eylem çağrısı Ankara sokakta yaşayan hayvanlar Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
