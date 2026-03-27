HABER
27 Mart 2026 14:55
 27 Mart 2026 14:55
Okuma Okuma:  1 dakika

Hafta sonu ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu hava görülecek

Mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının pazar gününden itibaren azalması bekleniyor.

BİA Haber Merkezi

Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden (MGM) yapılan açıklamaya göre, hafta sonu Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve batısı, Batı Karadeniz (Sinop hariç) ile Nevşehir, Çorum, Şırnak, Bitlis ve Siirt çevrelerinin yağmur ve sağanak, Van ve Hakkâri çevrelerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Ege ve Batı Akdeniz ile Bursa çevrelerinde kuvvetli, Aydın, Denizli ve Muğla çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

Rüzgârın güney ve İç Ege ile Batı Akdeniz’in batısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda ise çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunuyor.

Ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının pazar gününden itibaren yağışla birlikte güney ve batı kesimlerde azalması bekleniyor. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Soğuk hava dalgası yağış uyarısı hava durumu
