Gürlek'ten internet medyası için yeni yasa mesajı

*Ekim ayında TBMM gündemine gelmesi beklenen sosyal medya düzenlemesine de değinen Bakan, sosyal medyada dezenformasyon ve bilgi kirliliği bulunduğunu, insanların yalan haber yaydığını ve özel hayatı ifşa ettiğini savundu.

*Gürlek, internet gazetecilerinin tek çatı altında toplanması gerektiğini vurgulayarak, bu konuda hazırlanacak yasa çalışmasına destek vereceklerini söyledi. İnternet medyasının önemli bir güç haline geldiğini ifade eden Gürlek, kimin gerçek haber yaptığının belli olması gerektiğini ve internet haberciliğinin sorumluluk gerektirdiğini kaydetti.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Iğdır'da katıldığı Dijital Medya Çalıştayı'nda internet haberciliğine ilişkin yeni bir yasal düzenleme ihtiyacına işaret etti. İnternet haberciliğinin tek çatı altında toplanması gerektiğini söyleyen Gürlek, bu alanda hazırlanacak yasa çalışmasına destek vereceklerini belirtti.

Iğdır Valiliği ziyaretinin ardından İnternet Gazeteciliği Derneği'nin (TİGAD) düzenlediği 13. Dijital Medya Çalıştayı'na katılan Gürlek, internet medyasının günümüzde önemli bir güç haline geldiğini ifade etti.

"Tek çatı altında toplanması gerekiyor"

İnternet haberciliğine yönelik yeni bir yasal düzenlemenin zorunlu hale geldiğini savunan Gürlek, şöyle konuştu:

"Burada çok değerli üstatlarımız var. Bunların tek bir çatı altında mutlaka toplanması gerekiyor. Bunun daha önceden düşünülmesi gerekiyordu ancak düşünülmemiş. Güncel ihtiyaçlara göre böyle bir yasa zorunluluğu ortaya çıktı. Bu konuda sizin yaptığınız bir yasa çalışması varsa, bunun gündeme getirilmesi ya da Meclis gündemine alınması konusunda elimizden geldiğince destek oluruz."

Gürlek, ekim ayında TBMM gündemine gelmesi beklenen sosyal medya düzenlemesine de değinerek internet medyasına ilişkin yasal çerçevenin güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.

"İnternet basını artık bir güç"

Çalıştayda konuşan TİGAD Genel Başkanı Okan Geçgel ise daha önce Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile görüştüğünü belirterek, Oktay'ın kendilerine internet gazeteciliğine ilişkin bir yasa taslağı hazırlamaları yönünde destek verdiğini söyledi.

Geçgel'in değerlendirmelerinin ardından yeniden söz alan Gürlek, internet haberciliğinin sorumluluk gerektirdiğini vurgulayarak şunları kaydetti:

"Herkes şu an internetten bir şekilde haber yapmaya çalışıyor. Burada en azından kimin yaptığı, kimin gerçek haber yaptığı belli olmalı. Bu iş aynı zamanda sorumluluk gerektiriyor. İnternet medyası son yıllarda çok yaygınlaştı. Artık internet gazeteciliği, internet basını bir güç. Her şeyi internetten takip ediyoruz. Haberler anlık olarak ekranımıza düşüyor."

Dezenformasyon vurgusu

Sosyal medya düzenlemesine ilişkin de konuşan Gürlek, yeni düzenlemeler üzerinde çalışıldığını belirterek sosyal medyada bilgi kirliliği ve dezenformasyon bulunduğunu savundu.

Gürlek, "Sosyal medyada maalesef bir dezenformasyon ve bilgi kirliliği var. İnsanlar haberler üzerinden birbirlerine ithamlarda bulunuyor, özel hayatı ifşa ediyor ve yalan haber yayıyor. Bu nedenle bu çalıştayı çok önemsiyorum" dedi.

(EMK)