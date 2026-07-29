Gülben Ergen, Uğur Dündar, Hayko Cepkin ve Elçin Sangu'nun ifadeleri ortaya çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında aralarında derneğin kurucusu olan şarkıcı Haluk Levent'in de yer aldığı 28 kişinin tutuklandığı soruşturma sürüyor.

Gülben Ergen, Uğur Dündar, Hayko Cepkin ve Elçin Sangu dün savcılıkta ifadelerini verdi.

"Depremden önce Haluk Levent ile tanışmadım"

Gülben Ergen ifadesinde, Haluk Levent ve Oğuzhan Uğur'la Maraş merkezli depremlerden önce tanışmadığını, Levent ile deprem sürecinde yapılan ücretsiz bir konser vesilesiyle görüştüğünü, bunun dışında herhangi bir görüşmesi veya samimiyeti olmadığını söyledi.

Deprem bölgesinde 11 ilde 17 okul inşaatı yaptığını, AFAD, KIZILAY gibi devlet kurumları ile Ahbap Derneği'ne yardım gönderdiğini belirten Ergen, şunları söyledi:

"Deprem sürecinde de AFAD'ın yönlendirmesiyle Kahramanmaraş'ta yaklaşık bir buçuk ay kadar kaldım. Bu süre zarfında kullanımımda bulunan sosyal medya uygulamalarında bütün kurum ve kuruluşları etiketlemek/belirtmek suretiyle yardım kampanyasına destek olmak istedim. Ahbap Derneğine özel olarak bir yönlendirmem olmadı. Ben tüm kuruluşları yaptığım paylaşımlarda etiketliyordum.”

"Haluk Levent ile şahsi bir yakınlığım yoktur"

Uğur Dündar da ifadesinde 2001'de Haluk Levent'i çalıştığı kanalın ana haberine konuk olarak aldığını kaydederek, kendisinin sevilen bir sanatçı olmasına rağmen sık sık adliyede görüntü verdiğini söyledi.

Levent'e dolu konserlerine rağmen borçlarını ödeyememesinin nedenini ekranda sorduğunu, Levent'in de o dönem mafyanın eline düştüğünü ve konser gelirlerinin kendisine kalmadığını belirttiğini aktaran Dündar, ifadesinde şunları söyledi:

"Haluk Levent ile şahsi bir tanışıklığım ve yakınlığım yoktur. Dönem dönem kendisi ile genel gidişata ilişkin konuşmalarımız oldu. Bu kapsamda 2017 yılında Ahbap İyilik Hareketi ile ilgili tavsiyelerde bulundum. O dönem Ahbap para toplama yetkisine sahip değildi. Yalnızca ameliyat olacak hastaların, SMA'lı bebeklerin veyahut ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarının giderilmesine aracılık ediyordu. Ben Haluk Levent'e 'Para işlerine karışma, geçmişin senin önüne çıkar, iyi niyetinin gölgelenmesine izin verme' şeklinde abi tavsiyesinde bulundum."

Dündar, Ahbap Derneği'nin yerini bilmediğini, Levent ile görüşme kaydının olmadığını ve yardımlarını koordine etmediğini belirtti.

"Maddi konularda kendisine güvenmem"

Hayko Cepkin ifadesinde, Levent'i uzun zamandır tanıdığını belirterek, kendisiyle para trafiği olmadığını, Ahbap Derneği'nin yöneticileriyle tanışıklığı veya irtibatı bulunmadığını kaydetti.

Derneğe bağışta bulunmadığını, kimsenin bağışta bulunmasına yönelik söylemi veya paylaşımı olmadığını ifade eden Cepkin, şöyle devam etti:

"Nitekim Haluk Levent'i uzun yıllardır tanırım ve maddi konularda kendisine güvenmem. Güvenmediğim için de kendisi hakkında Twitter'da paylaşımlarım oldu. Ahbap Derneği'ne Haluk Levent'ten bağımsız olarak güveniyordum. Ancak başkanlığını Haluk Levent'in yapıyor olmasını anlamlandıramamıştım."

"Ahbap Derneği'nin hesabına 100 bin lira bağışta bulundum"

Elçin Sangu da ifadesinde, Haluk Levent'i sanatçı kimliği ile tanıdığını, deprem faaliyetlerinde yer almak istediği için Ahbap Derneğine gittiğini söyledi.

Sangu, Ahbap Derneği ve Babala TV'nin yoğun şekilde yardım faaliyetlerinde yer aldığını belirterek şunları anlattı:

"Ben de Büyükşehir Belediyesi'ne yakın bir adreste bulunmaları sebebiyle Ahbap Derneği'nin merkezine gittim. Burada Haluk Levent ile ilk defa yüz yüze tanıştım. Burada yardım faaliyetlerine ilişkin birçok masa şeklinde ayrılmış birimler vardı. Ben de o dönem işbirliği yaptığım markaları arayıp, ürün olarak ihtiyaç malzemesi verip veremeyeceklerini sordum. Şahsen kendim de Ahbap Derneği'nin hesabına 100 bin lira bağışta bulundum."

Ne olmuştu?

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarının önlenmesi ile şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütülmüştü.

Bu kapsamda, Ahbap Derneği çalışanlarına yönelik hazırlanan MASAK raporları, hesap hareketleri incelemeleri ile teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda, zanlıların mali profilleriyle uyumsuz yüksek tutarlı para hareketlerinin bulunduğu, aralarında yüksek miktarlı para transferleri gerçekleştirildiği, şans oyunları hesaplarına yüksek meblağlarda para aktararak bahis oynadıkları ve bu yolla yüksek miktarlarda para kaybettikleri, ayrıca kısa süre içerisinde aralarında zincirleme şekilde çok sayıda tapu devir işlemi gerçekleştirdikleri saptanmıştı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 54 şüpheliden aralarında Ahbap Derneği kurucusu şarkıcı Haluk Levent ve Oğuzhan Uğur'un da bulunduğu 28 şüpheli tutuklanmıştı. Derneğin ve bazı zanlıların mal varlıklarına el konulmuştu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "Ahbaplar suç örgütüne" yönelik yürütülen soruşturmanın dördüncü dalga operasyonunda 13 şüphelinin gözaltına alındığını bildirmişti.

Soruşturma kapsamında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği, Ahbap Derneğinin tüm malvarlığının idare yetkilerinin tümüyle yönetim kayyumuna devredilmesine karar vermişti.

İfadeye çağrılan Öykü Serter, Ece Üner, Gökhan Özoğuz, Fatih Portakal, Hazal Kaya, Ruşen Çakır, Özlem Gürses, Fatih Altaylı, Feyza Altun ve Mahsun Kırmızıgül de İstanbul Adliyesine gelerek ifade vermişti.

(FY)