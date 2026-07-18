Grand Kartal Otel’de yakınlarını kaybedenler Ankara’ya ulaştı

Bolu Grand Kartal Otel yangınında yakınlarını kaybeden aileler adına, faciada annesini, ağabeyini ve yeğenini kaybeden Oktay Akişli'nin, “Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkililerinin yargı önünde hesap vermesi” talebiyle 11 Temmuz'da Bolu Adliyesi önünden başlattığı 186 kilometrelik "78 Can İçin Adalet Yürüyüşü", Ankara Ulus'taki Atatürk Heykeli önünde sona erdi.

"Annesinin adaletini sekiz gündür yollarda arayan bir evlat"

Yürüyüşü tamamlayan Akişli’nin yangında yakınlarını kaybeden ailelerle buluşmasının ardından basın açıklaması yapıldı. Akişli, şunları söyledi:

“Benim hitap edeceğim kişiler üç maymunu oynuyor. Görmüyorlar, duymuyorlar, bilmiyorlar; bilmezliğe geliyorlar. O yüzden Cumhurbaşkanına sesleniyorum: Annesini kaybetmiş bir evlat var. Annesinin adaletini sekiz gündür o yollarda arayan bir evlat var. Bu sese kulak versin."

10 aydır iddianame düzenlenmedi

Evrensel'de yer alan habere göre, otel yangınında 4 çocuğunu ve 4 torunu kaybeden Avukat Yüksel Gültekin, 10 ay boyunca iddianamenin hazırlanmadığına dikkat çekerek Adalet Bakanına çağrıda bulundu. Gültekin, “Sayın Bakanım, lütfen 2026 Türkiye'sinde bir Cumhuriyet savcılığının dosyasında 'Bunlar birinci derece kusurludur' denildikten sonra 10 aydır iddianameyi düzenlemeyen Cumhuriyet savcısına pazartesi günü talimat verin” ifadelerini kullandı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a ilişkin hiçbir yaptırım uygulanmamasına tepki gösteren Gültekin, şöyle dedi:

“Bunların arkasında, adını çok ağzıma almak istemiyorum, duyarsız, hissiyatsız, merhametsiz Turizm Bakanı var. Turizm Bakanının arkasındakiler var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yangının ardından 'Bu olayın failleri mutlaka yargılanacak' demişti. Ya siz Cumhurbaşkanı'nı da mı dinlemiyorsunuz? Ben 25 yıl içinde bulunduğum AK Partililere sesleniyorum. Ya böyle Jakobenler tepemizde dururken, hırs için, koltuk için, bakanlar için hâlâ sesiniz çıkmayacak mı?”

Etkin soruşturma talebi

Aileler adına basın açıklamasını yangında eşini ve kızını kaybeden Hilmi Altın yaptı. Altın, bilirkişi raporlarında sorumluluklarına ilişkin değerlendirmeler bulunmasına rağmen bazı kamu görevlileri hakkında adli sürecin hâlâ başlamamış olmasına tepki gösterdi. Altın, bilirkişi raporlarında Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına ilişkin tespitlere yer verildiğini belirterek, sözlerine şöyle devam etti:

“Bir kısım sorumlular hakkında yargılama yapılırken, aynı olayla bağlantılı sorumluluk iddiaları bulunan diğer kişiler hakkında hukuki sürecin başlamaması ya da gecikmesi; hukukun herkes için eşit uygulanıp uygulanmadığı yönünde haklı sorular doğurmaktadır."

"Bu yolu insanların gücüyle tamamladık"

Altın, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığına çağrıda bulunarak, soruşturma kapsamında elde edilen delillerin değerlendirilmesi ve hukuki sürecin daha fazla geciktirilmeden tamamlanması gerektiğini vurguladı. Altın, yürüyüşün artık yalnızca Kartalkaya'da yaşamını yitiren 78 kişi için değil, adalet bekleyen tüm aileler adına sürdürüldüğünü belirtti:

“Bu yolu; acımızı paylaşan, sesimize ses katan ve desteğini yanımızda hissettiren insanların gücüyle tamamladık. İliç'te, Gayrettepe'de, Sisli Vadi'de ve depremlerde yakınlarını kaybeden ailelere. Bugün, yıllardır adalet bekleyen ailelerin acısını ve adalet talebini de yüreğimizde taşıdık. Bizimle birlikte yürüyen ailelerle yan yana adım attık."

"Adli süreç işletilmedi"

Açıklamada konuşan Danıştay 9. Daire Başkanı ve yangında oğlunu kaybeden Abdurrahman Gençbay bazı kamu görevlilerine dair adli süreç işletilmediğini vurgulayarak, sözlerini şöyle devam etti:

“Kimi kamu görevlileri açısından hâlâ adli süreç işletilemedi. İşte bu, adaletin eksik kalmasına, yarım kalmasına sebebiyet verdi. Adalet geciktirilemez. Eksik adalet, adalet değildir. Turizm Bakanı ilk günden, sanki bir hakimmiş gibi, idare hukukçusuymuş gibi, ceza hukukçusuymuş gibi, daha biz evlatlarımızı toprağa vermeden televizyon televizyon dolaşıp 'Benim hiçbir personelim’ dedi. Ardından da yalnızca bizim ülkemizde bu kadar hunharca uygulanan, 4483 sayılı kanunun arkasına sığınarak iki kez kendi personeli hakkında soruşturma izni vermedi."

"Yargı kararlarını uygulamamak anayasal suçtur"

Gençbay Bolu'da otelin faaliyete geçtiği tarihten yangının yaşandığı güne kadar görev yapan valiler hakkında da soruşturma izni verilmesi talebiyle İçişleri Bakanlığına başvuruda bulunulduğu, Bakanlığın başvuruya yanıt vermemesi üzerine Ankara İdare Mahkemesinde dava açtıklarını belirtti. Gençbay “Mahkeme bu kararı iptal etti ve İçişleri Bakanlığına, soruşturma izni verip vermeyeceğine ilişkin itiraza açık bir karar vermesi gerektiğini söyledi. Bu karar bir yıl önce kesinleşti. Ancak hâlâ valiler hakkında bir soruşturma açılmış ya da bir karar verilmiş değil. Yargı kararlarını uygulamamak anayasal bir suçtur. Bir yıldır bu anayasal suç işlenmeye devam ediyor” dedi.

(FY)