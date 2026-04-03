YT: Yayın Tarihi: 03.04.2026 11:31 3 Nisan 2026 11:31
 ~  SG: Son Güncelleme: 03.04.2026 11:51 3 Nisan 2026 11:51
Okuma Okuma:  2 dakika

Mart 2026

Gostil Sağlamcılık Ödülleri adayları

Körüz.biz Mart'ta The Economist, KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, YouTube yayıncısı Pelin Dilara Çolak ve Yonas Mers isimli bir YouTube kanalını Gostil Sağlamcılık Ödüllerine aday gösterdi.

BİA Haber Merkezi

Engelli Kültürünü ve Toplumsal Bilinci Geliştirme Derneği (Körüz.biz) tarafından düzenlenen Gostil Sağlamcılık Ödülleri’nin mart finalistleri belli oldu. Bu ayda dört finalist belirlendi:

The Economist (2026) - Yılın Gostil Ödülü Adayı

Adaylık sebebi: ABD-İsrail-İran savaşına dair yayınladığı bir analizde, operasyon adı olan Destansı Öfke'ye atıfta bulunarak "kör öfke" tanımını kullanması. "Trump'ın kör öfkesi ABD'ye felaketi mi getirecek?" başlığına yer vermesi. Körlüğü farklı olgularla eşleştirerek aşağılaması.

KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu - Yılın Gostil Ödülü Adayı

Adaylık sebebi: Ege'deki Yunanistan'a ait adaları kiralayarak buralara vatandaşlarını yerleştirmeyi düşünen İsrail'in planını, "sakat" bir düşünce olduğunu söylemesi.

(*) Engellileri, engel gruplarını ve engelliliğe ait kavramları aşağılayıcı veya küçümseyici bir anlatımda kullanmak sağlamcılıktır.

Pelin Dilara Çolak - Yılın Gostil Ödülü Adayı

Adaylık sebebi: "Modern Hayat Neden Sakat" başlıklı videosunda baştan sona sağlamcı söylem inşası yapması. Felsefe ve kesişen alanlarda içerik üreten, akademiyle bağı yüksek adayın, sanat üretimine dair yayınladığı videoda "kişilerin psikiyatrik tanılarına rağmen" yaratıcı olabileceğine dair ifadeleri kullanması, sağlık durumlarına yönelik çıkarcı ve küçümseyici söylemleri.

Yonas Mers Youtube Kanalı - Yılın Gostil Ödülü Adayı

Adaylık sebebi: Kanalın bir videoda görme ve bedensel engelli kişilerin engellerini birbirine karşı alay unsuru olarak kurgulaması, engeli gülünçlük üretme aracına dönüştürmesi, bunu “mizah” diye meşrulaştırması ve izleyici yorumlarıyla kitlesel bir aşağılamaya dönüştürmesi engelli onurunu hedef alması ve açık sağlamcılık yapması.

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
körüzbiz gostil sağlamcılık ödülleri
