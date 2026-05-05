Giresun’da Alagöz Madencilik’e 2,5 milyon TL para cezası

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Giresun’un Doğankent ilçesine bağlı Çatalağaç Köyü’nde faaliyet gösteren Alagöz Maden ile ilgili denetim sonucunu dün (4 Mayıs) açıkladı.

Bakanlık, AKP Iğdır Milletvekili Cantürk Alagöz’e ait şirkete 2 milyon 517 bin TL ceza uygulandığını duyurdu.

Bakanlık, açıklamasında “Giresun İl Müdürlüğü ekiplerimizce yapılan incelemede, Alagöz Madencilik Şirketi’ne ait madendeki atık suyun Çatalağaç Deresi’ne deşarj edildiği belirlendi. Çevre Kanunu kapsamında madenin kirliliğe neden olan yeraltı galerisi bölümü gerekli tedbirler alınıncaya kadar kapatıldı,” dedi.

Giresun Çevre Şehircilik İl Müdürü Murat Cavunt, sen Alagöz’e ruhsat vermek dışında ne iş yapıyorsun? Alagöz’ün Doğankent ilçemizde madeninin olduğu bölgede derelerimize, su kaynaklarımıza bakın. Alagöz Maden tüm kirliliğini dere yataklarımıza veriyor, pic.twitter.com/BA6G1M2TNx

“Giresun düşmanı Alagöz’ün ruhsatı derhal iptal edilmelidir”

Giresun Bulancak Piraziz Çevre ve Doğa Derneği de, Bakanlığın açıklamasına verdiği yanıtta özetle şöyle dedi:

“Doğankent ilçemizin Çatalağaç köyü sınırlarında faaliyet gösteren Alagöz Maden’in dere yataklarımızı ve su kaynaklarımızı kirlettiği 2 Mayıs günü bölge halkı tarafından tekrar belgelenmiş ve kamuoyuyla paylaşılmıştır. Alagöz Madencilik faaliyetleri kapsamında çevre ve su kaynaklarının kirletilmesine yönelik ihlaller süreklilik arz etmektedir. Buna karşın Giresun İl Müdürlüğü’nün denetim faaliyetlerinin, 2872 Sayılı Çevre Kanunu ve ilgili mevzuatların öngördüğü ‘önleyici denetim’ ilkesine uygun, düzenli ve etkin biçimde yürütülmediği anlaşılmaktadır.

“Zira idare kirlenme ihtimalinin bulunduğu durumlarda kirlenmeyi önlemekle de yükümlüdür. Çevresel zararların oluşmasının ardından değil, risk aşamasında müdahale edilmesi esastır. Nitekim son olayda da ihlal, Alagöz2ün kabarık siciline rağmen düzenli denetim sırasında değil; bölge halkı tarafından derede oluşan tahribat kamuoyuna yansıtılınca tespit edilmiştir. Bu durum, idari denetim mekanizmasının reaktif kaldığını göstermektedir. Bakanlığın da ikrar ettiği üzere söz konusu ihlaller ilk değildir. Tarafımızca bilindiği kadarıyla işletmeye en az 7 ayrı idari yaptırım uygulanmış olmasına rağmen ihlallerin devam etmesi, uygulanan para cezalannın caydırıcılık niteliğini yitirdiğini açıkça ortaya koymaktadır. Bu çerçevede yalnızca idari para cezalarına dayalı yaptırım yaklaşımı, çevrenin korunması, iyileştirilmesi ve kirliliğinin önlenmesi ilkeleri bakımından yetersizdir. Özetle Alagöz Maden Şirketi Bakanlığın yaptırımını kaale almamaktadır.

“Öte yandan, bu olay vesilesiyle Bakanlığın ilk kez kamuoyu nezdinde Alagöz Maden'in doğrudan ismini anarak açıklama yapmak durumunda kalması, sorunun ulaştığı boyutu ve idari süreçlerin etkinliğine ilişkin ciddi soru işaretlerini beraberinde getirmektedir. Giresun düşmanı Alagöz’ün ruhsatı derhal iptal edilmelidir.” (TY)