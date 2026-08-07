Gergerlioğlu'ndan yargısız infaz iddiası: Silah yok, karşılık yok

DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Ankara’nın Haymana ilçesine bağlı Sazağası köyünde 23 Haziran 2026’da IŞİD'e yönelik gerçekleştirilen polis operasyonunda yaşamını yitiren Muhammed Kavi ve eşi Nazan Kavi’nin ailesini ziyaret etti.

İçişleri Bakanına soru yöneltti

Olayın meydana geldiği evde Muhammed Kavi’nin babası İzzet Kavi ile görüşen Gergerlioğlu, operasyonla ilgili daha önce İçişleri Bakanına soru yönelttiğini, yazılı soru önergesi verdiğini ve konuyu TBMM’de gündeme taşıdığını söyledi.

Gergerlioğlu, aile tarafından dile getirilen iddiaların resmî açıklamalarla çeliştiğini belirterek olayın bağımsız ve ayrıntılı biçimde soruşturulmasını istedi.

İzzet Kavi’nin anlatımına göre polis ekipleri 23 Haziran gecesi saat 03.00 sıralarında eve geldi ve Muhammed Kavi’yi sordu. Kavi, oğlunu uyandırıp polise getirmeyi teklif ettiğini ancak kendisinin ve diğer oğlunun yere yatırıldığını öne sürdü. Ardından kamuflajlı üç polisin evin içine yöneldiğini ve herhangi bir teslim ol çağrısı yapılmadan ateş açıldığını iddia etti.

"Çocukların elleri kana bulanmış halde bulundu"

Baba Kavi, olay sırasında Muhammed ve Nazan Kavi’nin yanında 3 ve 6 yaşlarındaki iki çocuklarının da bulunduğunu söyledi.

Kavi, “Karşılık veren yok, ses çıkaran yok” diyerek polis tarafından ateş açıldığı sırada evden ateş edilmediğini savundu. Çocukların olay sonrasında annelerinin yanında, elleri kana bulanmış halde bulunduğunu anlattı. Gergerlioğlu ziyaret sırasında, olayın ardından yapılan resmî açıklamada Muhammed Kavi’nin polise karşı ateş açtığının ve polis kalkanında üç kurşun bulunduğunun belirtildiğini hatırlattı.

"Evde silah yok"

İzzet Kavi ise bu anlatımı reddederek evde silah bulunmadığını öne sürdü. “Bir kere içeride silah yok. Çocuğa da savcı sormuş. ‘Benim babamın elinde silah yoktu’ demiş.”

Kavi ayrıca kendilerine, karşı ateşte kullanıldığı ileri sürülen herhangi bir silahın gösterilmediğini söyledi. Bu iddialar, paylaşılan ziyaret kaydında aile tarafından dile getirildi; olay dosyasındaki kriminal inceleme, balistik raporları ve operasyon görüntülerinin tamamı söz konusu kayıtta yer almıyor.

Gergerlioğlu, olayla ilgili İçişleri Bakanına daha önce doğrudan soru yönelttiğini ve yazılı soru önergesi verdiğini belirtti.

Gergerlioğlu’nun aktarımına göre Bakan, Muhammed Kavi’nin polise ateş açtığı bilgisini kendisine iletti. Baba İzzet Kavi ise bu iddiaya bir kez daha “Evde silah yok” sözleriyle karşı çıktı.

Gergerlioğlu, resmî makamların olay yerindeki fiziki delilleri, silah iddiasını ve operasyon anına ait kamera kayıtlarını kamuoyuna açıklaması gerektiğini söyledi.

"Müfettiş görevlendirilsin"

Operasyondan 44 gün geçmesine rağmen ailenin tatmin edici bir açıklama alamadığını savunan Gergerlioğlu, İçişleri Bakanlığını harekete geçmeye çağırdı.

Gergerlioğlu, evdeki kurşun izlerini göstererek operasyon sırasında ne yaşandığının araştırılması gerektiğini söyledi ve şu çağrıyı yaptı: “Sayın Bakan, gelip burada bu konuyu araştırın. Bu konuda bir an evvel açıklama yapılmalı.” Gergerlioğlu, olayın “yargısız infaz” niteliğinde olduğunu savunarak bir başmüfettiş görevlendirilmesini istedi. Bu nitelendirme Gergerlioğlu’nun değerlendirmesi olup olayla ilgili kesinleşmiş bir yargı kararına dayanmıyor. İzzet Kavi, operasyon sırasında polis ekiplerinin kamera kaydı yaptığını öne sürerek görüntülerin açıklanmasını talep etti. Kavi, özellikle olayın başlangıcında kendisinin oğlunu teslim etmeyi teklif ettiğine ilişkin konuşmaların kayıtlarda bulunacağını savundu. Gergerlioğlu da görüntülerin ve balistik delillerin açıklığa kavuşturulmasının, polisin “karşı ateş” iddiasıyla ailenin anlatımı arasındaki çelişkinin giderilmesi açısından kritik olduğunu belirtti.

"Otopsi raporu nerede?"

Gergerlioğlu, ziyaret sırasında kendisine gösterilen ölüm belgelerini de inceledi.

Hekim olduğunu hatırlatan Gergerlioğlu, belgelerde ölüm nedeninin bulunmadığını öne sürerek Muhammed ve Nazan Kavi’ye ait otopsi ve patoloji raporlarının aileye neden verilmediğini sordu.

“Ne bir otopsi belgesi var ne bir otopsi patoloji raporu var. Nerede bunlar?”

Gergerlioğlu, ailenin maddi imkânsızlık nedeniyle şimdiye kadar suç duyurusunda dahi bulunamadığını belirterek devlet kurumlarının aileyi bilgilendirmesi gerektiğini söyledi.

(FY)