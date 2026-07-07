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YT: Yayın Tarihi: 07.07.2026 09:59 7 Temmuz 2026 09:59
 ~  SG: Son Güncelleme: 07.07.2026 10:02 7 Temmuz 2026 10:02
Okuma Okuma:  3 dakika

Gazeteci Erol Önderoğlu RSF’den ayrılıyor

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) Türkiye Temsilciliği görevini 30 yılı aşkın süredir sürdüren gazeteci Erol Önderoğlu, 5 Ağustos itibarıyla görevinden ayrılacağını duyurdu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Gazeteci Erol Önderoğlu RSF’den ayrılıyor

Gazeteci Erol Önderoğlu, 30 yılı aşkın bir süredir sürdürdüğü Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) Türkiye temsilciliği görevinden ayrılıyor. Önderoğlu ile Paris merkezli uluslararası basın özgürlüğü örgütü, ayrılığı ortak kararla resmileştirdi.

İstifa dolayısıyla açıklama yapan Önderoğlu, “Şubat 1996’dan beri dahil olduğum RSF kurumsal faaliyetlerim 5 Ağustos itibariyle sonlanıyor. Uzun yıllar elden geldiğince basın özgürlüğünün gelişmesi için uğraş verdim, çok anlamlı bir dayanışmaya ortak olmaya çalıştım. Bugün itibariyle, kamuoyunun haber alma hakkının güvenceye kavuştuğu bir Türkiye’de görevi bırakmayı çok isterdim ancak ne yazık ki çoksesliliğin boğulmaya çalışıldığı dönemlere girdik. Bundan sonra da mücadelemi imkanlar ölçüsünde bireysel olarak sürdüreceğim. Bu uzun süreçte çalışmalarımıza destek ve ilham veren gazeteci ve hukukçu dostlarımıza, duyarlı milletvekili arkadaşlarımıza ve çalışmalarımızı izleyen yurttaşlara ve dikkate alan yetkililere teşekkürü borç bilirim” dedi.

Önderoğlu, Türkiye’de medya özgürlüğünün seyrine dair üç ayda bir fikir veren ve 25 yıldır yayınlanan bianet Medya Gözlem Raporları’nı üstlenmeye devam edecek.

Medya Gözlem Raporları
Medya Gözlem Raporları
12 Aralık 2024

Gazeteci, çalışmaları nedeniyle Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) 2014 Basın Özgürlüğü Ödülü’nü Tuğrul Eryılmaz ile paylaşırken 2016’da SEEMO Dr. Erhard Busek Güneydoğu Avrupa Ödülü’ne, 2018 yılında Roosevelt Four Freedom Award Ödülü’ne (Dört Özgürlük Ödülü’nden İfade Özgürlüğü Ödülü) de değer görüldü. İFEX Konsey üyeliği yanı sıra AGİT Medya Özgürlüğü Temsilciliği (OSCE RFM) bünyesinde raportörlük görevinde de bulunan, Türkiye’nin AB üyeliği için gündeme getirdiği reformları da izleyen Önderoğlu, IPI öncülüğünde yedi yıldır Ankara’da gerçekleştirilen heyet faaliyetlerine de katıldı.

RSF faaliyetlerine Ocak 1996’da gözaltında işlenen gazeteci Metin Göktepe cinayetinin araştırılması ve cezasızlıkla mücadeleyle başlayan Önderoğlu, Işık Yurtçu gibi tutuklu sorumlu müdürlerin özgürlüğü için verilen mücadeleye ortak oldu. 30 yıllık dönemde bini aşkın yargılamayı gözlemleyen veya haberleştiren gazeteci, Hrant Dink, Cihan Hayırsevener, Güngör Arslan ve Cemal Kaşıkçı gibi gazeteci cinayetleri yanı sıra Ergenekon, Odatv, Cumhuriyet, Agos, Evrensel, BirGün, Sözcü, Halk TV, TELE1, Deniz Yücel, Joakim Medin gibi medya ve temsilcilerine yönelik açılan yüzlerce davayı izledi.

RSF yanı sıra, bianet, Güncel Hukuk, Bizim Gazete ve birçok gazete ve haber sitesi için Türkiye ve dünyada gazeteci haklarının durumuyla ilgili 10 bini aşkın haber ve yazı kaleme aldı. Gazetecinin, TGC’nin Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri ve Metin Göktepe Gazetecilik Ödülleri’nde jüri üyeliği de bulunuyor.

Gazeteci, Özgür Gündem gazetesi için dayanışma kampanyasına katıldığı için Şebnem Korur Fincan ve Ahmet Nesin ile birlikte 20 Haziran 2016’da kısa süreliğine tutuklu kaldı. Üç yıl sonunda beraat eden üç kişi, kararının bozulması nedeniyle toplamda 10 yıldır yargılanıyor.

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
Erol Önderoğlu RSF sınır tanımayan gazeteciler
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