Gazeteci Can Bursalı hakkında adli kontrol kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nda ifade veren Can Bursalı’ya, “iftira”, “hakaret” ve “Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Türkiye Büyük Millet Meclisini, hükümetini ve devletin yargı organlarını aşağılama” suçlamaları yöneltildi.

Haber ve paylaşımları soruldu

Bursalı’ya, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı haber ve paylaşımları soruldu. Ayrıca Bursalı’ya, İBB davası ile Bartın maden katliamına dair haberleri ve paylaşımları da suçlama konusu yapıldı.

Bursalı, söz konusu paylaşımlarının ve haberlerinin gazetecilik faaliyeti kapsamında olduğunu söyledi. Bursalı, tarafına yöneltilen suçlamaları reddetti. Savcılık ifadesinin ardından Bursalı, adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Bursalı, haftada üç gün karakolda imza ve yurt dışı çıkış yasağıyla serbest bırakıldı.

(FY)