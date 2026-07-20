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YT: Yayın Tarihi: 20.07.2026 01:12 20 Temmuz 2026 01:12
 ~  SG: Son Güncelleme: 20.07.2026 01:22 20 Temmuz 2026 01:22
Okuma Okuma:  1 dakika

Futbolda Dünya Kupası İspanya'nın oldu

Final maçında Arjantin 90 dakika boyunca şut çekemezken, İspamya uzatma bölümünde bulduğu golle Dünya Kupası'nı ikinci kez kazandı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Futbolda Dünya Kupası İspanya'nın oldu
İspanya'da Ferran Torres'in ağlara giden vuruşundan sonra Arjantinli Mac Allister üzüntü yaşıyor (Fotoğraf: AA)
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2026 FIFA Dünya Kupası finalinde Arjantin’i uzatmalarda 1-0 mağlup eden İspanya şampiyon oldu.

New Jersey Stadı’nda oynanan ve normal süresi golsüz eşitlikle sona eren mücadelede İspanya’ya Dünya Kupası'nı getiren golü, uzatma bölümünde 106. dakikada Ferran Torres attı.

İspanya 2010’un ardından tarihindeki ikinci Dünya Kupası'nı kazandı.

Tamamına yakını İspanya'nın kontrolünde geçen maçta Arjantin 90 dakika boyunca şut çekemedi.

Ancak İspanya'nın baskılı oyunu 90 dakikada sonuç vermedi ve karşılaşma uzatmalara gitti.

Bu arada karşılaşmanın 90+3. dakikasında Enzo Fernandez'in ikinci sarı karttan kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Arjantin, uzatma bölümünü eksik oynadı.

Uzatma bölümünün 106. dakikasında sağ kanattan gelişen İspanya atağında arka direğe yapılan ortayı Nico Williams kafayla Ferran Torres'in önüne bıraktı. Ferran Torres'in sert şutunda top ağlara gitti: 1-0.

Kalan bölümde beraberlik golünü arayan Arjantin İspanya kalesinde tehlike yaratsa da golü bulamadı ve İspanya dünya kupasını kazanan taraf oldu. (VK)

Haber Yeri
İstanbul
2026 FIFA Dünya Kupası
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