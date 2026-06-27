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YT: Yayın Tarihi: 27.06.2026 17:03 27 Haziran 2026 17:03
 ~  SG: Son Güncelleme: 27.06.2026 17:03 27 Haziran 2026 17:03
Okuma Okuma:  1 dakika

Fransa’da aşırı sıcaklar nedeniyle ‘iklim izni’ gündemde

Yeşiller Partisi, çalışanların sıcaklardan korunması için yılda 5 günlük ücretli izin önerisinde bulundu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Fransa’da aşırı sıcaklar nedeniyle ‘iklim izni’ gündemde
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Fransa, İspanya ve İtalya’nın da aralarında bulunduğu birçok Avrupa ülkesi, son günlerde aşırı sıcaklarla mücadele etmeyi sürdürüyor.

Sıcaklıkların rekor seviyelere ulaşması ile birlikte, Fransa’nın başkenti Paris’teki Trocadero Bahçeleri’nde bulunan havuz ve fıskiyelerde serinleyen insanlar görüldü. 

Fransa’da muhalefetteki Yeşiller Partisi (EELV) ise yaklaşık iki haftadır etkisini sürdüren aşırı sıcaklar nedeniyle çalışanlar için yılda 5 günlük ücretli “iklim izni” uygulanmasını önerdi.

Kampanyaya şu ana dek 8 bin 800 kişi destek verdi

EELV’nin internet sitesinde yayımlanan açıklamada, iş yerlerinde sıcaklığın 40 dereceye ulaştığı durumlarda çalışanların korunması gerektiği belirtilerek, “Mayıs ayından itibaren yaşanan sıcak hava dalgaları ve haziran ayındaki yeni aşırı sıcaklık olayı, iklimin giderek daha hızlı dengesini yitirdiğini gösteriyor,” dendi. 

Açıklamada, son dört yılda Avrupa’da sıcak hava kaynaklı nedenlerle 200 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği de hatırlatıldı.

EELV lideri Marine Tondelier ile parti üyeleri, önerinin hayata geçirilebilmesi için kamuoyu desteğinin önemine dikkat çekerek başlattıkları imza kampanyasına katılım çağrısı yaptı. 

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, 21 Haziran’da başlatılan kampanyaya şu ana dek 8 bin 800 kişi destek verdi. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
aşırı sıcaklar iklim krizi iklim izni Fransa avrupa
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