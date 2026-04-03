Fındıklı’dan Ankara’ya: Bu çöp krizi değil, devlet krizi

Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu, ilçede kronikleşen atık sorununa ilişkin sert açıklamalarda bulundu. Cami Meydanı’nda düzenlenen basın açıklamasında konuşan Çervatoğlu, Doğu Karadeniz’de yaşanan çöp krizinin yerel değil, yapısal bir devlet sorunu olduğunu söyledi.

“İlçemizde AKP Yalanları ve Gerçekler” başlığıyla gerçekleştirilen açıklamada Çervatoğlu, yaşananların herhangi bir belediyenin başarısızlığıyla açıklanamayacağını belirterek, “Bu kriz, yıllardır tamamlanmayan yatırımların, kurumlar arası koordinasyonsuzluğun ve bölgenin zorlu coğrafyasının sonucudur” dedi.

“Sorun parti meselesi değil, yapısal kriz”

Bazı ulusal medya organlarının Fındıklı’daki geçici depolama uygulamasını hedef aldığını ifade eden Çervatoğlu, benzer sorunların bölgedeki farklı siyasi partilere mensup belediyelerde de yaşandığını vurguladı. Arhavi, Hopa ve Araklıörneklerini veren Çervatoğlu, “Bu tablo tek bir partiyle açıklanamaz. Sorun herkesin ve aslında kimsenin değil; doğrudan devletin yapısal sorunudur” diye konuştu.

“Coğrafya görmezden geliniyor”

Doğu Karadeniz’in atık yönetimi açısından dünyanın en zor bölgelerinden biri olduğuna dikkat çeken Çervatoğlu, dik yamaçlar, yoğun yağış ve heyelan riskinin klasik depolama yöntemlerini imkânsız hale getirdiğini söyledi. Geçmişte yaşanan sel felaketlerinde çöplerin dere yataklarından taşarak denize ulaştığını hatırlattı.

“İki araçla bu yük taşınamaz”

Fındıklı’nın günlük 12-15 ton atık ürettiğini belirten Çervatoğlu, belediyenin sadece iki çöp aracıyla hizmet verdiğini ifade etti. En yakın tesislerin Trabzon’un Of ve Sürmene ilçelerinde bulunduğunu belirten Çervatoğlu, “Gidiş-dönüş 3 saat süren bir taşıma sistemiyle ilçenin çöplerini toplamak bile mümkün değil” dedi.

2023 yılında tamamlanacağı açıklanan Pazar Aktarma İstasyonu’nun hâlâ bitirilmediğini söyleyen Çervatoğlu, gecikmenin bedelinin yerel yönetimlere kesildiğini ifade etti.

“Dev projeler var, çöp tesisi yok”

Bölgede büyük altyapı projelerinin hayata geçirildiğini hatırlatan Çervatoğlu, Rize-Artvin Havalimanı, Ovit Tüneli ve İyidere Lojistik Limanı gibi yatırımlara dikkat çekti. “Devlet bu projeleri yapabiliyor ama konu atık tesisi olunca sessizlik hâkim” dedi.

Yeniköy’de çöp dökümüne tepki gösteren vatandaşların haklı olduğunu belirten Çervatoğlu, mevcut şartlarda alternatif bir çözüm bulunmadığını söyledi. “Her yer kapatılmış, tesis yok. Peki bu çöp nereye gidecek?” diye sordu.

Merkezi hükümete 4 maddelik çağrı

Çervatoğlu, çözüm için merkezi yönetime şu çağrılarda bulundu:

Katı atık tesislerinin devlet projesi olarak ele alınması

Bölgeye uygun ileri teknoloji yakma ve enerji tesislerinin kurulması

Kurumlar arası koordinasyonun merkezi düzeyde sağlanması

Pazar Aktarma İstasyonu’nun acilen tamamlanması ve belediyelere lojistik destek verilmesi

“Bu sadece Fındıklı’nın sorunu değil”

Sorunun siyasi bir tartışmaya indirgenmemesi gerektiğini belirten Çervatoğlu, Doğu Karadeniz genelinde benzer bir krizin yaşandığını söyledi. Çöp sorununun içme suyu kaynaklarını, turizmi ve halk sağlığını tehdit ettiğini vurguladı.

Çervatoğlu, “Bu utancı bitirin. Çöpü değil, sorunu gömün. Doğu Karadeniz için kapsamlı bir devlet projesi artık zorunluluktur” dedi.

(EMK)