HABER
YT: Yayın Tarihi: 23.05.2026 23:40 23 Mayıs 2026 23:40
 ~  SG: Son Güncelleme: 23.05.2026 23:47 23 Mayıs 2026 23:47
Okuma Okuma:  1 dakika

Fethiye Belediye Başkanı'na silahlı saldırı

Fethiye Belediyesi, evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan Belediye Başkanı Alim Karaca’nın sağlık durumunun iyi olduğunu ve tedavisinin doktor gözetiminde sürdüğünü açıkladı.

Anadolu Ajansı

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, evinin önünde silahlı saldırıya uğradı. Saldırganın 15-16 yaşlarında olduğu ve maske taktığı açıklandı.

Hastaneye gelerek Karaca'yı ziyaret eden Muğla Valisi İdris Akbıyık olayla ilgili olarak "Diz kısmından bir el ateş etmek suretiyle yaralanıyor. Konutu civarında dolaşan genç bir şahıs tarafından saldırı yapılıyor. Yaşanan arbede sırasında silahı doğrulttuğu anda başkanımız müdahale ediyor ve sol diz kısmında yaralanıyor. " diye bilgi verdi.

Belediyeden yapılan açıklamada da, Karaca’nın saldırı sonucu yaralandığı, gerekli tıbbi müdahalelerin yapıldığı ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

(Mİ)

Haber Yeri
İstanbul
fethiye silahlı saldırı
