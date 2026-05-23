Fethiye Belediye Başkanı'na silahlı saldırı

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, evinin önünde silahlı saldırıya uğradı. Saldırganın 15-16 yaşlarında olduğu ve maske taktığı açıklandı.

Hastaneye gelerek Karaca'yı ziyaret eden Muğla Valisi İdris Akbıyık olayla ilgili olarak "Diz kısmından bir el ateş etmek suretiyle yaralanıyor. Konutu civarında dolaşan genç bir şahıs tarafından saldırı yapılıyor. Yaşanan arbede sırasında silahı doğrulttuğu anda başkanımız müdahale ediyor ve sol diz kısmında yaralanıyor. " diye bilgi verdi.

Belediyeden yapılan açıklamada da, Karaca’nın saldırı sonucu yaralandığı, gerekli tıbbi müdahalelerin yapıldığı ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

(Mİ)