Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı kuruldu: Hangi dosyalar incelenecek?

Adalet Bakanlığı bünyesinde 7 yeni daire başkanlığı kuruldu. Kurulan daire başkanlıklarının arasında "Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı" da bulunuyor.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, kabine toplantısının ardından sosyal medya hesabından Adalet Bakanlığı'ndaki yeni yapılanmalara dair açıklama yaptı. Gürlek yaptığı açıklamada ceza adalet sisteminin güçlendirilmesine yönelik adımlar atıldığını ifade etti.

'Faili meçhul olaylar'ın aydınlatılması

Gürlek, özellikle kamuoyunda yakından takip edilen dosyalara dikkati çekerek, "Gülistan Doku soruşturması gibi toplum vicdanında derin iz bırakan faili meçhul olayların aydınlatılması için bu alanda kurumsal kapasitemizi ayrıca güçlendiriyoruz" ifadesini kullandı.

7 yeni daire kuruldu Gürlek, Adalet Bakanlığı bünyesinde kurulan yeni daire başkanlıklarını şöyle sıraladı: Adli Emanet Daire Başkanlığı Doğal Afet ve Kazalar Daire Başkanlığı Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı Kamu Düzeni, Dijital Ortam Güvenliği ve Dezenformasyonla Mücadele Daire Başkanlığı Örgütlü, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Daire Başkanlığı Terör Suçları Daire Başkanlığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Daire Başkanlığı

"Tamamı değil, bazıları incelenecek"

Diğer yandan Adalet Bakanı Akın Gürlek'in TBMM resepsiyonunda faili meçhul cinayetlerin "tamamının değil, bazılarının" inceleneceğini açıklamasına CHP'den tepki geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, Bakan Gürlek'e "Bu ayrım neye göre yapılacak? Arkasında 'derin devlet' olduğu iddia edilen dosyalar mı kastedilmektedir?" diye sordu.

CHP'li Tanrıkulu, Bakan Gürlek'in sözlerine yazılı bir açıklamayla yanıt vererek sürecin şeffaflığını ve niyetini sorguladı. Tanrıkulu, kurulan yeni daire başkanlığının olumlu bir adım gibi görünmesine rağmen, Bakan'ın sözlerinin ciddi soru işaretleri yarattığını belirtti.

Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde faili meçhul cinayetleri araştırmak amacıyla bir daire başkanlığı kurulduğu ifade edildi.



Sayın Bakan da bu yönde açıklamalarda bulundu. Ancak dün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki resepsiyonda kendisine yöneltilen bir… — Sezgin Tanrıkulu (@MSTanrikulu) April 24, 2026

"Hangi dosyalar incelenecek?"

Bakan Gürlek'e sorular yönelten Tanrıkulu, yapılacak elemenin hangi kıstaslara göre belirleneceğinin kamuoyuna açıklanmasını talep ederek, "Buradan Sayın Bakana soruyorum; bunun kriteri nedir? Hangi dosyalar incelenecektir, hangileri incelenmeyecektir? Bu ayrım neye göre yapılacaktır?" ifadelerini kullandı.

"Tahir Elçi suikastı araştırılacak mı?"

Tanrıkulu, dosyalar arasında yapılacak olası bir elemenin "devlet içindeki karanlık yapılarla" ilişkili olabileceği imasında bulundu:

"Arkasında 'derin devlet' olduğu iddia edilen dosyalar mı kastedilmektedir? Örneğin, Diyarbakır’ın orta yerinde öldürülen ve faili meçhul kalan Tahir Elçi suikastı yeniden araştırılacak mıdır? Sayın Bakandan tüm bu sorulara açık ve net yanıtlar bekliyoruz."

Öte yandan bugün Edirne Valiliği’ni ziyaret eden Gürlek, burada açıklamalarda bulundu. Gürlek, Edirne’de Bölge İdare Mahkemesi kurulmasına karar verildiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Bunu bir müjde olarak verelim. Edirne’de Bölge İdare Mahkemesi kurulmasına karar verdik. Bu konuda gerekli adımları hem Personel Genel Müdürlüğü hem de Hakimler Savcılar Kurulu olarak atacağız. İnşallah Edirnemizde Bölge İdare Mahkemesi yaz kararnamesiyle faaliyete geçirilecek."

"Hiçbir adli vaka sahipsiz değil"

Bakan Gürlek, çözülmeyi bekleyen şüpheli ölüm dosyalarının takip edildiğini belirterek Gülistan Doku, Rojin Kabaiş ve Rabia Naz’a değindi:

"Kamuoyunu derinden yaralayan ve toplum vicdanında iz bırakan, aydınlatılması beklenen her olay bizim görevlerimiz içerisindedir. Güncel olarak başta Gülistan Doku, Rojin Kabaiş, Rabia Naz vakası olmak üzere çözümlenmeyi bekleyen, kamuoyunun yakından takip ettiği tüm hadiseler üzerine kararlılıkla gidilecektir. Hiçbir adli vaka sahipsiz değildir. Şüpheli hiçbir vaka unutulmaya terk edilmeyecektir. Devlet adaletin tecellisi için tüm imkanları seferber etme idaresine sahiptir. Hiçbir adli vakada savcılarımız dosyanın kapağındaki isme bakmaz. Bu isimlerin kim olduğuna, makamına, mevkisinin ne olduğuna bakmaz. Soruşturma içerindeki vaka ve yetkilerini kullanır."

