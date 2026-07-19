Facebook ve Instagram çöktü

Meta’nın sosyal medya platformu Facebook ve Instagram’da 19 Temmuz Pazar günü erişim sorunu yaşandı. Çok sayıda kullanıcı uygulamaya giriş yapamadığını, haber akışını yenileyemediğini ve “Hesaba geçici olarak ulaşılamıyor” uyarısıyla karşılaştığını bildirdi.

Facebook kullanıcıları, sabah saatlerinden itibaren mobil uygulama ve internet sitesi üzerinden platforma erişmekte güçlük yaşadı. Bildirilen sorunlar arasında hesaplara giriş yapılamaması, sayfaların yüklenmemesi, paylaşımların görüntülenememesi ve haber akışının yenilenmemesi yer aldı.

Instagram’da ise sorun mobil kaynaklı gözüküyor. Telefon kullanıcıları aplikasyon üzerinden giriş yapabilirken bilgisayarda tarayıcı üzerinden Instagram’a girilmiyor. Kullanıcılar “Sorry, something went wrong. (Üzgünüm, bir sorun oluştu.)” uyarısıyla karşılaşıyor.

Kesinti takip platformu Downdetector’a yansıyan kullanıcı bildirimlerinde kısa sürede belirgin bir artış görüldü. Sorunun yalnızca Türkiye ile sınırlı değil. Farklı ülkelerdeki kullanıcılar da benzer erişim problemleri bildiriyor.

Kesintinin teknik nedeni henüz bilinmiyor. Meta’dan sorunun kaynağına ve hizmetlerin ne zaman tamamen normale döneceğine ilişkin resmi bir açıklama gelmedi.

(HA)