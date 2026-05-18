ENGLISH KURDÎ
JTI Certified
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
KADIN
YT: Yayın Tarihi: 18.05.2026 12:23 18 Mayıs 2026 12:23
 ~  SG: Son Güncelleme: 18.05.2026 12:30 18 Mayıs 2026 12:30
Okuma Okuma:  2 dakika

"Evde kalsın” videolarına tepki: Kadınlar eşitlik ve laiklik çağrısı yaptı

Açıklamada, Türkiye’nin 2021 yılında İstanbul Sözleşmesi İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesi de eleştirilerek, bu kararın kadın hakları açısından geriye gidiş olduğu görüşü vurgulandı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
"Evde kalsın” videolarına tepki: Kadınlar eşitlik ve laiklik çağrısı yaptı

Eşitlik İçin Kadın Platformu Eşitlik İçin Kadın Platformu, sosyal medyada dolaşıma sokulan ve kamu görevlileri ile bazı gruplara atfedilen videolara ilişkin yaptığı açıklamada, kadınların kamusal alandaki haklarını hedef alan söylemlere karşı “eşitlik ve laiklik” çağrısında bulundu.

Platform, “Evde kalsın kızlar, ne olur reis” ve “Erkekler içinde çalışma bacım” başlığıyla paylaşıldığı belirtilen videolarda kadınların çalışma hayatı ve kamusal alandaki varlığını hedef alan ifadelerin yer aldığını öne sürerek, bu içeriklerin toplumsal cinsiyet eşitliğine ve anayasal düzene aykırı bir yaklaşımı yansıttığını savundu.

Açıklamada, söz konusu içeriklerin ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceği belirtilerek şöyle dedi:

“Kadınların kamusal alandan silinmesini ve eşit yurttaşlık ilkesinin ortadan kaldırılmasını hedefleyen bu tür söylemler kabul edilemez.”

Platform ayrıca, kadınların iş gücüne katılım oranı, bakım yükü ve sosyal politikalar gibi başlıklara dikkat çekerek, mevcut ekonomik ve sosyal koşulların kadınların çalışma yaşamına katılımını sınırladığını ifade etti.

Açıklamada, Türkiye’nin 2021 yılında İstanbul Sözleşmesi İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesi de eleştirilerek, bu kararın kadın hakları açısından geriye gidiş olduğu görüşü dile getirildi.

Platform, ayrıca zorunlu eğitim süresi, yoksulluk nafakası ve 6284 sayılı kanun gibi düzenlemelere yönelik tartışmaların kadınların kazanılmış haklarını etkileyebileceğini savunarak, bu alanlarda geriye gidiş niteliği taşıyan adımlara karşı olduklarını belirtti.

Açıklamada, kadınların eğitim ve çalışma hayatına katılımının hem ekonomik bağımsızlık hem de şiddete karşı korunma açısından kritik olduğu vurgulanarak, şu ifadeler kullanıldı:

“Kadınların evden çıkmasını, eğitim almasını ve çalışmasını tehdit olarak gören her yaklaşım, eşit yurttaşlık ilkesine aykırıdır.”

Platform, kamu görevlilerine ve siyasi aktörlere anayasal eşitlik ve laiklik ilkelerine uygun hareket etme çağrısı yaparak, kadınların sokaklarda, okullarda ve iş yerlerinde var olmaya devam edeceğini ifade etti.

Açıklama, “Eşitlik, laiklik ve kadınların yaşam hakkı vazgeçilmezdir” mesajıyla sona erdi.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
laiklik Laiklik ilkesi eşik EŞİK'ten kadınlar
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git