Eskişehir Tepebaşı Belediyesi’nde görev başındaki mühendislere saldırı

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi'nde görev yapan mühendis ve teknik personele 6 Temmuz'da bir müteahhit ve yakınları tarafından fiziksel saldırı düzenlendi. Yaklaşık üç hafta önce başlayan hakaret ve tehditlerin fiziksel şiddete dönüştüğü olayda üç teknik personel ve bir kadın çalışan darp edildi. Mühendis Tek-Sen Yerel Sendikası ve TMMOB Eskişehir İl Koordinasyon Kurulu 10 Temmuz'da belediye önünde basın açıklaması yaparak faillerin yargılanmasını ve kamu çalışanlarının güvenliğinin sağlanmasını istedi. Meslek örgütleri, kamu görevlilerine yönelik şiddetin olağanlaştığını belirterek caydırıcı önlemler alınması çağrısında bulundu. Tepebaşı Belediyesi ve yetkili makamlar olayın ayrıntıları hakkında kapsamlı açıklama yapmadı.

Eskişehir’in Tepebaşı Belediyesi’nde görev yapan mühendis ve teknik personele bir müteahhit ile yakınları tarafından düzenlenen saldırıya, meslek örgütleri ve sendikalar tepki gösterdi.

6 Temmuz’da gerçekleşen saldırının ardından Mühendis Tek-Sen Yerel Sendikası ve TMMOB Eskişehir İl Koordinasyon Kurulu, 10 Temmuz’da Tepebaşı Belediyesi önünde ayrı ayrı basın açıklamaları yaparak faillerin yargılanmasını ve kamu çalışanlarının güvenliğinin sağlanmasını istedi.

Kamu görevi sırasında saldırı

Mühendis Tek-Sen’in aktardığına göre saldırı, belediyede görev yapan teknik hizmet sınıfı personelinin yürüttüğü kamu görevi sırasında gerçekleşti. Sendika, yaklaşık üç hafta önce başlayan hakaret ve tehditlerin 6 Temmuz’da fiziksel saldırıya dönüştüğünü; üç teknik personelin darp edildiğini, arkadaşlarını korumaya çalışan bir kadın çalışanın da saldırıya uğradığını ve tehditlerin olay sonrasında da sürdüğünü açıkladı.

Şu ana kadar sendikanın açıklaması dışında olayın özgül bağlamına ve ihtilafın kaynağına ilişkin doğrulanmış bir bilgiye ulaşılamadı. Saldırıya hangi belediye işleminin yol açtığı, anlaşmazlığın neden kaynaklandığı ve adli soruşturmanın kapsamı konusunda Tepebaşı Belediyesi ile yetkili makamlar tarafından ayrıntılı bir açıklama yapılmadı.

Kamu görevlilerine hizmet sırasında yönelen şiddet

Meslek örgütleri, olayın belediyelerde görev yapan teknik personelin kamu hizmetini yerine getirirken karşılaştığı şiddet örneklerinden biri olduğunu belirtiyor.

Mühendis Tek-Sen Yerel Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Serhat Tüzün, meslektaşlarına yönelik hakaret, tehdit ve fiziksel saldırıların giderek olağanlaştığını belirtti ve buna sessiz kalmayacaklarını söyledi.

“Teknik hizmet sınıfı personeline yapılan saldırıların olağanlaşmasına ve yok sayılmasına müsaade etmeyeceğiz” diyen Tüzün, saldırıya uğrayan çalışanların adli süreç boyunca yalnız bırakılmayacağını belirterek tüm sendikaları, meslek odalarını ve sivil toplum kuruluşlarını dayanışmaya çağırdı.

TMMOB: "Failler hesap vermeli"

TMMOB Eskişehir İl Koordinasyon Kurulu da belediye önünde yaptığı açıklamada saldırının yalnızca bireysel bir şiddet olayı olarak değerlendirilemeyeceğini savundu.

İKK Sekreteri Betül Hacımusalar, kamu emekçilerine yönelik şiddetin çalışma yaşamındaki yapısal sorunlarla bağlantılı olduğunu belirterek, “Bu saldırı tek bir kişinin öfkesiyle açıklanabilecek münferit bir olay değildir” dedi.

Hacımusalar, kamu çalışanlarının güvenliğini sağlayacak önlemlerin yetersiz kaldığını savundu. Saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin hiçbir ayrıcalık tanınmadan yargı önünde hesap vermesini istedi.

Her iki kuruluş da belediyelerde görev yapan mühendis ve teknik personelin kamu hizmetini yerine getirirken güvenliğinin sağlanması ve benzer olayların tekrarlanmaması için caydırıcı idari ve hukuki önlemler alınması çağrısında bulundu.

10 Temmuz itibarıyla Tepebaşı Belediyesi ile soruşturmayı yürüten adli makamlar, saldırının ayrıntıları ve soruşturmanın seyri hakkında kamuoyuna kapsamlı bir açıklama yapmadı.

(AEK)